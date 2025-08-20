Bendodo (PP): "El auténtico calendario de Sánchez a partir de septiembre no es político es judicial"

Espana agencias

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este miércoles que el "auténtico calendario" de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, "a partir de septiembre no es político" sino que es "judicial".

"El calendario o la planificación del Gobierno para septiembre no es de decisiones políticas, es judicial y tiene fecha y hora", ha señalado Bendodo en declaraciones a los medios en Málaga.

En concreto, ha aludido a que "el 11 de septiembre declara su mujer, Begoña Gómez, por un quinto delito". Además, ha continuado, "el 11 de noviembre le tocará a Leire Díez, la fontanera del PSOE, que todo lo sabía y a la que todos conocían, por mucho que digan", ha sostenido.

Además, ha agregado que, "antes de que acabe el año, el fiscal general del Estado acabará sentado en el banquillo y también el hermano del presidente sigue pendiente de juicio por prevaricación y tráfico de influencias". "Esa es la agenda judicial, más que política, que viene para los próximos meses para este gobierno", ha agregado.

"CRISIS INSTITUCIONAL Y LEGISLATIVA"

De igual modo, Bendodo ha insistido en que España también sufre la "la mayor crisis institucional y legislativa": "Sin presupuestos y sin voz ni voto en Europa".

"Hoy hemos visto cuál es la foto del Gobierno de España en la prensa internacional", ha advertido, al tiempo que ha dicho que "no es la foto en el despacho oval de la Casa Blanca con el presidente Trump para hablar de la solución a la guerra de Ucrania donde estaban los principales países de Europa y donde España no estaba", es "la foto en el 'Financial Times', en portada" donde "se hace referencia a que la mujer del presidente del Gobierno ya se le achaca el quinto delito, este ya por malversación de fondos".

Bendodo ha señalado que "nunca un Gobierno de España había sido tan débil, nunca un gobierno había sido noticia día tras día por la corrupción".

CURSO POLÍTICO "EMPEZAR IGUAL QUE ACABÓ"

Así, ha dicho que "el curso político en España dentro de unos días va a empezar igual que acabó: Con un presidente del Gobierno acorralado por la corrupción y con un Gobierno, como decía, más preocupado en preparar su inicio de curso en los juzgados que en hacerse cargo de los problemas reales de los españoles".

"Los españoles hemos aprendido ya que cuando las cosas se ponen duras, cuando vienen problemas, como la DANA, los incendios, la crisis migratoria, el apagón... no podemos contar con este Gobierno simple y llanamente porque está centrado en defenderse de la corrupción que rodea al PSOE, al Gobierno y a la familia del presidente del Gobierno".

Bendodo ha indicado que "frente a esa mentira, improvisación y abandono" lo que el PP ofrece es "seriedad, anticipación y compromiso" y ha asegurado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene un proyecto para España".

Así, ha incidido en que Feijóo "tiene los equipos, tiene las ideas y tiene las soluciones a muchos de esos problemas que no existían antes y que ha generado este gobierno que no tiene la capacidad de cumplir la Constitución, que es simple y llanamente presentar unos Presupuestos Generales del Estado a final del año pasado, que no hizo porque no tenía los apoyos parlamentarios".

"Está claro que los que apoyaron a Pedro Sánchez en su investidura hace dos años ahora no lo apoyan ahora", por lo que "Sánchez tiene más 'noes' que 'síes' en el Congreso de los Diputados y, por tanto, si fuera decente, le devolvería la voz al pueblo y que los españoles hablaran".

