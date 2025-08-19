Sumar Galicia pide a Rueda que ejerza "de una vez" el liderazgo de la gestión de los incendios

El secretario general de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, ha pedido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ejerza "de una vez" el liderazgo en la gestión de los incendios y lo ha instado a solicitar el nivel 3 de emergencia "si se ve superado".

En una nota de prensa, Sumar ha reprochado a Rueda que "falla en la gestión de la crisis", con "falta de transparencia, huyendo de sus responsabilidades e intentando confrontar con el gobierno del Estado para tapar su incompetencia y falta de prevención".

Así, Paulo Carlos López ha recordado que las competencias directas son de la Xunta y que "los recortes y la falta de refuerzo de los medios humanos y técnicos tienen consecuencias dramáticas".

En este sentido, ha denunciado la "grave irresponsabilidad" con la que, en su opinión, Rueda afronta esta ola de incendios, instalándolo a pedir el nivel 3 de emergencia "si se ve superado".

Con todo, Sumar ha reconocido que en Galicia hay "técnicos de primer nivel", pero se necesitan "políticos que sepan dirigir crisis", algo que, a su juicio, "no se está haciendo".