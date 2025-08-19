Rueda insta al Gobierno a enviar los medios comprometidos que faltan y avanza que las ayudas serán "inmediatas"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha instado al Gobierno a enviar los medios antiincendios comprometidos que faltan y ha avanzado que las ayudas autonómicas se activarán "de inmediato".

Así lo ha expresado el líder del Ejecutivo autonómico en diversas intervenciones ante los medios de comunicación, entre ellas, en una entrevista concedida a Cadena Ser recogida por Europa Press.

En cuanto a los medios, ha insistido en que, aunque ya han llegado a Galicia 200 soldados a mayores para colaborar con la Guardia Civil, solo hay disponibles tres de los 20 buldocers solicitados, una Brif y nada de las 30 motobombas, dos aviones de coordinación y tres nodrizas que necesita el dispositivo.

Además, ha confirmado que Galicia activará "de inmediato" las ayudas para quienes han sufrido los incendios. "Serán rápidas en su convocatoria y en su pago, como ya demostramos en 2022. Es importante que el Gobierno central colabore. Los afectados no pueden esperar", ha defendido en un mensaje publicado en la red social X.