PSOE Cáceres espera que Sánchez haya tomado "buena nota" de "lo bueno, lo malo y lo peor" que dejan los incendios

El secretario general del PSOE de la Provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita de este martes a la zona afectada por el incendio de Jarilla, haya tomado "buena nota" de las conversaciones que ha mantenido con los alcaldes que le han hecho conocedor de "lo bueno, lo malo y lo peor" que han pasado durante estos días.

Sánchez Cotrina y otros miembros de la Comisión Ejecutiva Provincial han participado este martes en la visita realizada por Sánchez al Puesto de Mando Avanzado en La Granja, en la que ha anunciado que en el próximo Consejo de Ministros y Ministras que tendrá lugar el martes 26 de agosto se aprobará la declaración como "zonas afectadas por una emergencia de protección civil" a muchos de los territorios que están sufriendo incendios forestales.

Esta era una de las peticiones que Sánchez Cotrina transmitía este pasado lunes en un vídeo publicado en sus redes sociales por lo que, tras el anuncio, ha querido trasladar a Sánchez un agradecimiento por ese compromiso que espera se materialice "lo antes posible", indica en una nota de prensa.

Asimismo, ha compartido la importancia de reivindicar la unidad de acción política para "acabar cuanto antes con esta pesadilla que asola" la provincia y que está causando "tanto sufrimiento" para "empezar a reponernos y trabajar unidos en la recuperación de las zonas afectadas. Se lo debemos a la gente", ha aseverado.

Desde el PSOE de la Provincia de Cáceres van a luchar "con uñas y dientes" para que este territorio "vuelva a tener la vida que debería seguir teniendo y se le dé solución a la gente que reside aquí". En este sentido, señala que "ahora toca estar centrados en la extinción del incendio pero, una vez pase, vamos a ser intransigentes en el proceso de recuperación para que esto no vuelva a pasar".

Desde el PSOE de la Provincia de Cáceres han querido agradecer el trabajo de todos los efectivos y personas que están participando en la extinción del incendio y dando apoyo a las personas afectadas, así como a las instituciones implicadas y a la cooperación de otras Comunidades Autónomas y países de la Unión Europea: "necesitamos estar unidos, solo así saldremos de esta lo antes posible" .

En estos días, los socialistas cacereños están visitando distintas localidades que se han visto afectadas por el "megaincendio" de Jarilla para conocer de primera mano los efectos de la "catástrofe".

Jarilla, Cabezabellosa, Villar de Plasencia, Casas del Monte, Segura de Toro, Valdastillas y Cabezuela del Valle son algunos de esos municipios y en los próximos días seguirán visitando municipios afectados para seguir atestiguando "el impacto y los estragos" del fuego que van a suponer "un antes y un después en las vidas de las personas, de sus medios de vida y nuestros recursos naturales y turísticos".

"Hoy vemos paisajes desoladores pero hemos podido conocer de primera mano la ilusión y las ganas de sus habitantes para volver a levantase. Necesitan ayuda para llevar a cabo sus planes, para mejorar sus explotaciones y protegerlas más", han señalado.