Espana agencias

Podemos exige reformular el plan del lobo de Cantabria para que no haya "controles letales"

Por Newsroom Infobae

Guardar

Podemos Cantabria ha mostrado su rechazo al Plan de Gestión del Lobo de la región al presentar alegaciones para exigir que sea reformulado y con las que plantea la "eliminación total de los controles letales", tanto ordinarios como excepcionales.

El documento que aplica el Gobierno regional tras la salida del cánido del LESPRE establece un cupo de 41 extracciones de ejemplares para la temporada 2025-26, de las que a principios de este mes se habían ejecutado ya cerca de la mitad.

El partido morado ha registrado alegaciones al proyecto de decreto por el que se aprueba el plan autonómico al considerar que "normaliza y legitima el control letal" de la especie como medida "prioritaria" de gestión, cuando esto supone "un retroceso en la conservación de la biodiversidad y vulnera la normativa estatal y europea".

En concreto, la formación política apunta que dicho decreto "contraviene" la Directiva Hábitats y la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, al permitir extracciones de hasta el 20% de la población lobera "sin acreditar necesidad ni proporcionalidad".

Asimismo, y además de cuestionar la "base legal" de la modificación del estatus de protección del lobo, Podemos avisa que el plan "ignora el principio de precaución y el derecho constitucional a un medio ambiente adecuado" y sentencia: "Autorizar cupos genéricos sin motivación individualizada puede resultar inconstitucional".

El partido critica también la metodología de estimación poblacional, que a su entender "sobrevalora" el número de lobos atribuidos a Cantabria, y la "insuficiencia" de las sanciones previstas por la muerte ilegal de ejemplares, fijadas en 10.000 euros, "muy por debajo de su valor ecológico real".

CONSERVACIÓN, PREVENCIÓN DE DAÑOS Y REFORMULACIÓN DE LA MESA DEL LOBO

Así, frente al modelo planteado por el Gobierno cántabro, la formación morada propone una gestión del cánido basada en "la convivencia y conservación" y "sin recurrir a la eliminación de ejemplares".

Podemos aboga por la implantación de un sistema centrado en la prevención de daños, la compensación "justa" a los ganaderos por los daños del lobo y el fomento de la coexistencia entre actividad rural y fauna salvaje.

Por último, pide la reformulación de la Mesa del Lobo para garantizar que al menos la mitad de sus integrantes sean representantes de entidades científicas y conservacionistas, y asegurar decisiones basadas en criterios "técnicos y ambientales".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno estudia medidas con las CCAA afectadas para hacer frente al impacto sociolaboral de los incendios

El Gobierno estudia medidas con

Adelante pide a Fiscalía que actúe ante Vox por "criminalizar a la inmigración" por incendio en una iglesia de Granada

Adelante pide a Fiscalía que

Rueda insta al Gobierno a enviar los medios comprometidos que faltan y avanza que las ayudas serán "inmediatas"

Rueda insta al Gobierno a

Pedro Sánchez pide extremar las precauciones y seguir las indicaciones ante los incendios: "Quedan horas difíciles"

Pedro Sánchez pide extremar las

El TSJCyL rechaza que la juez de Briviesca cometiera delito en la acción de traslado de las monjas mayores de Belorado

El TSJCyL rechaza que la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El fuego de Porto de

El fuego de Porto de Sanabria se adentra en Galicia y afecta Pena Trevinca, el bosque más antiguo de la comunidad

Miles de edificios rurales en Madrid no tienen planes de autoprotección ante incendios forestales

Alerta en Madrid por cortes de luz durante esta semana: consulta qué calles y horas se verán afectadas este martes, 19 de agosto

El Gobierno declara el martes la emergencia en zonas afectadas por los incendios forestales y Sánchez promete ayudas para la reconstrucción

La Justicia anula el cese de un preso que trabajaba en un taller de la prisión y obliga al centro a pagarle los salarios atrasados

ECONOMÍA

El precio medio de la

El precio medio de la vivienda en España superará los 1.900 euros por metro cuadrado durante 2025

Una experta en finanzas habla sobre el futuro de las pensiones en España: “En proporción, cada vez va a haber más gente cobrando pensiones y menos gente trabajando”

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 19 agosto

DEPORTES

Qué ocurrió en el partido

Qué ocurrió en el partido entre el FC Barcelona y el Mallorca del que ha hablado Xabi Alonso

El tenista español Davidovich critica las condiciones en las que se jugó la final de Cincinnati entre Alcaraz y Sinner: “Algo tiene que cambiar”

Fran García (Real Madrid) enseña a un youtuber su buffet favorito de Madrid y responde a las preguntas más disparatadas: “Yo soy muy pasional”

Salvador Moreno, coordinador del primer club de Dean Huijsen, nuevo fichaje del Real Madrid: “Siempre estaba un paso por delante del resto”

Las palabras de Sinner tras retirarse por el calor en la final de Cincinnati: “Desde ayer no me sentí bien, pensaba que podría mejorar durante la noche, pero fui a peor”