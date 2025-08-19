Podemos exige reformular el plan del lobo de Cantabria para que no haya "controles letales"

Podemos Cantabria ha mostrado su rechazo al Plan de Gestión del Lobo de la región al presentar alegaciones para exigir que sea reformulado y con las que plantea la "eliminación total de los controles letales", tanto ordinarios como excepcionales.

El documento que aplica el Gobierno regional tras la salida del cánido del LESPRE establece un cupo de 41 extracciones de ejemplares para la temporada 2025-26, de las que a principios de este mes se habían ejecutado ya cerca de la mitad.

El partido morado ha registrado alegaciones al proyecto de decreto por el que se aprueba el plan autonómico al considerar que "normaliza y legitima el control letal" de la especie como medida "prioritaria" de gestión, cuando esto supone "un retroceso en la conservación de la biodiversidad y vulnera la normativa estatal y europea".

En concreto, la formación política apunta que dicho decreto "contraviene" la Directiva Hábitats y la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, al permitir extracciones de hasta el 20% de la población lobera "sin acreditar necesidad ni proporcionalidad".

Asimismo, y además de cuestionar la "base legal" de la modificación del estatus de protección del lobo, Podemos avisa que el plan "ignora el principio de precaución y el derecho constitucional a un medio ambiente adecuado" y sentencia: "Autorizar cupos genéricos sin motivación individualizada puede resultar inconstitucional".

El partido critica también la metodología de estimación poblacional, que a su entender "sobrevalora" el número de lobos atribuidos a Cantabria, y la "insuficiencia" de las sanciones previstas por la muerte ilegal de ejemplares, fijadas en 10.000 euros, "muy por debajo de su valor ecológico real".

CONSERVACIÓN, PREVENCIÓN DE DAÑOS Y REFORMULACIÓN DE LA MESA DEL LOBO

Así, frente al modelo planteado por el Gobierno cántabro, la formación morada propone una gestión del cánido basada en "la convivencia y conservación" y "sin recurrir a la eliminación de ejemplares".

Podemos aboga por la implantación de un sistema centrado en la prevención de daños, la compensación "justa" a los ganaderos por los daños del lobo y el fomento de la coexistencia entre actividad rural y fauna salvaje.

Por último, pide la reformulación de la Mesa del Lobo para garantizar que al menos la mitad de sus integrantes sean representantes de entidades científicas y conservacionistas, y asegurar decisiones basadas en criterios "técnicos y ambientales".