Pedro Sánchez pide extremar las precauciones y seguir las indicaciones ante los incendios: "Quedan horas difíciles"

Por Newsroom Infobae

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a la ciudadanía que extreme las precauciones y siga las indicaciones de las autoridades frente a los incendios que continúan activos en España, porque a pesar de que la ola de calor ha llegado a su fin, y las condiciones meteorológicas han mejorado, aún "quedan horas difíciles".

Así lo ha advertido el jefe del Ejecutivo durante una visita realizada este martes al Puesto de Mando Avanzado de Jarilla (Cáceres), donde ha mantenido un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación de este incendio que supera las 15.500 hectáreas arrasadas.

En la visita ha estado acompañado por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Posteriormente, en una intervención sin preguntas de la prensa, en la que también ha tomado la palabra la presidenta de la Junta, ha apelado a la lealtad institucional, la colaboración y la solidaridad entre territorios para afrontar "una crisis de estas características".

AYUDA EN LA EXTINCIÓN Y LA RECONSTRUCCIÓN

Una "voluntad de colaboración compartida" que resulta "prioritaria para poder primero perimetrar y luego extinguir estos incendios". En este sentido, ha trasladado a María Guardiola que "desde el primer momento el sistema de Protección Civil y el Gobierno de España han estado a disposición" de la Junta de Extremadura para afrontar esta "calamidad y esta tragedia".

"Y lo vamos a seguir haciendo", ha remarcado Sánchez, no solo hasta que el incendio se extinga sino también "en la tarea de la reconstrucción".

Tras la confirmación por parte de la Agencia Estatal de Meteorología de que la ola de calor que ha asolado España durante 16 días ha tocado a su fin, Sánchez ha deseado que "ojalá pronto" se vea en Extremadura y en el resto de comunidades afectadas por los incendios, una mejora de las condiciones en las tareas de extinción gracias al aumento de la humedad y también por la bajada de intensidad de los vientos.

En todo aso, ha insistido en que "quedan horas difíciles" y, por tanto, ha pedido a los ciudadanos que "extremen las precauciones" y que no se confíen porque quedan "momentos críticos", "horas difíciles", ha dicho, por lo que ha pedido que "hagan caso y permanezcan atentos a cuáles sean las recomendaciones de las instituciones", ya sea la Guardia Civil o en definitiva el conjunto del Sistema de Protección Civil.

EuropaPress

