El PSOE pide al resto de partidos que se aparten del "negacionismo" y apoyen el pacto climático propuesto por Sánchez

La secretaria de Organización de PSOE, Rebeca Torró, ha pedido este martes al resto de partidos políticos que se aparten del "negacionismo climático" y apoyen el pacto de Estado sobre la materia propuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "hacer frente a futuros incendios forestales".

Durante una visita a Xátiva (Valencia), Torró ha criticado al PP por "desdeñar" la propuesta del jefe del Ejecutivo y ha invitado a la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo a "aunar fuerzas" para hacer frente a las "catástrofes climatológicas" venideras, según ha informado el PSOE en un comunicado.

La dirigente socialista ha contrapuesto la "responsabilidad de los socialistas al frente de las instituciones" con la "desinformación y los bulos del PP" y las "gestiones negligentes de los dirigentes populares cada vez que ocurre una tragedia, como la de la dana".

