Espana agencias

El PSOE defenderá en el Senado una batería de medidas de consenso en la protección los bosques

Por Newsroom Infobae

El PSOE ha registrado una moción en el Senado con una batería de medidas de cara a la protección de los bosques, entre las que se encuentran un estudio de soluciones a la situación de la propiedad de los montes y un plan de apoyo al desarrollo de infraestructuras de gestión forestal.

La medida, que será defendida por el senador balear José Hila en la comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, se enmarca en la complicada situación que atraviesa el país tras la oleada de incendios que asolan distintas provincias españolas, según ha informado el Grupo Socialista en el Senado en un comunicado.

En concreto, los socialistas proponen un programa de colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para abordar la propiedad de los montes y un plan de apoyo al desarrollo de infraestructuras de gestión forestal, así como un programa de desarrollo de tecnología baja en emisiones y fomentar el aprovechamiento de la biomasa forestal en montes de utilidad pública de entidades locales para el consumo energético propio.

También reclaman establecer unas características mínimas de calidad para los combustibles de origen biomasa, promover que los montes públicos y privados cuenten con instrumentos de planificación de gestión forestal sostenible para una explotación sostenible y fomentar en las explotaciones agrícolas y ganaderas el uso de la biomasa de proximidad.

