Espana agencias

Andalucía defiende que el "mayor pacto" que puede ofrecer Sánchez contra los incendios es aprobar nuevos Presupuestos

Por Newsroom Infobae

Guardar

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España (PP), ha sostenido este martes que "el mayor pacto" que puede ofrecer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra los incendios forestales es "aprobar unos presupuestos" que "doten en condiciones" los "medios necesarios" para combatir los fuegos.

Así se ha pronunciado la portavoz de la Junta en declaraciones a los periodistas tras una visita a la Feria de Málaga, desde dibde ga señalado que "es muy fácil llegar una semana tarde a los incendios, no adoptar medidas, y adoptarlas tarde, como desplegar el Ejército además de la UME --Unidad Militar de Emergencias--, y ahora hablar de un pacto de Estado".

"Sinceramente, yo creo que es una medida oportunista, populista", y que Pedro Sánchez "tiene ya muy poca credibilidad", ha añadido la portavoz, que ha tachado de "papel mojado" la propuesta de pacto de Estado y ha defendido que lo que tiene que hacer el presidente del Gobierno es "adoptar las medidas cuando hay que adoptarlas, salir del descanso cuando hay que hacerlo, y aprobar los presupuestos" estatales, que se han prorrogado en dos ejercicios consecutivos desde el año 2023.

Al hilo, la consejera de Hacienda ha dicho que le "gustaría saber cómo está afectando" que no haya nuevos PGE para este año "a los medios aéreos y al resto de medios para luchar contra los incendios", y en esa línea ha indicado que "seguramente si hubiera habido Presupuestos Generales del Estado" nuevos en este ejercicio, "habría más medios para apagar los incendios".

"NECESITAMOS UN GOBIERNO QUE GOBIERNE"

En esa línea, Carolina España ha sostenido que "este verano ha puesto de manifiesto que tenemos un problema en España, que necesitamos urgentemente un Gobierno que gobierne y que le ponga soluciones a los problemas".

"No basta con ocupar la Moncloa", sino que "hay que ejercer el poder", porque "los problemas no se resuelven solos", y "hay que poner los medios, hay que llegar a tiempo y no una semana tarde, y hay que coordinarse con las comunidades autónomas, porque se empieza no teniendo Presupuestos Generales del Estado cada año, y se termina arrastrando al país al caos, como estamos viendo con los incendios", pero también "lo hemos visto hace poco con los trenes, con los aeropuertos, o con ese reparto de inmigrantes sin criterio objetivo" que ha impulsado el Gobierno, según ha abundado la portavoz de la Junta.

La consejera ha incidido en demandar "un presidente del Gobierno que esté a la altura de las circunstancias y que no busque culpables", sino "soluciones, y que llegue a tiempo las medidas, no como en este caso", cuando han llegado "con más de una semana de retraso", según ha subrayado Carolina España, quien también ha aseverado que "los incendios no se apagan con declaraciones incendiarias en las redes sociales".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El TSJCyL rechaza que la juez de Briviesca cometiera delito en la acción de traslado de las monjas mayores de Belorado

El TSJCyL rechaza que la

El PSOE pide al resto de partidos que se aparten del "negacionismo" y apoyen el pacto climático propuesto por Sánchez

El PSOE pide al resto

Guardiola aboga por flexibilizar una normativa ambiental que es "rígida" y pide más inversión en prevención de incendios

Guardiola aboga por flexibilizar una

Sánchez anuncia que el martes se reconocerá la emergencia en zonas con incendios y promete ayudas para la reconstrucción

Sánchez anuncia que el martes

La Comunidad de Madrid recuerda que Ayuso propuso en diciembre una Secretaría de Estado de Emergencias

La Comunidad de Madrid recuerda
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno declara el martes

El Gobierno declara el martes la emergencia en zonas afectadas por los incendios forestales y Sánchez promete ayudas para la reconstrucción

La Justicia anula el cese de un preso que trabajaba en un taller de la prisión y obliga al centro a pagarle los salarios atrasados

El nuevo fármaco contra el cáncer que aumenta la eficacia de la quimioterapia: “Desactiva el mecanismo de defensa clave de los tumores”

30.000 euros de indemnización para una médica de familia que se contagió de Covid-19 en su trabajo y estuvo ingresada más de un mes

Este alimento es una opción natural para teñir las canas: una tendencia que se ha popularizado en Francia

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 19 agosto

Un abogado revela cuál es la norma que tienen que seguir todos los trabajadores para disfrutar de las vacaciones: “Sin excepciones”

Una enfermera que lleva 36 años trabajando pierde una fortuna al colapsar su fondo de jubilación: “Son todos los ahorros de mi vida”

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 19 agosto

DEPORTES

Fran García (Real Madrid) enseña

Fran García (Real Madrid) enseña a un youtuber su buffet favorito de Madrid y responde a las preguntas más disparatadas: “Yo soy muy pasional”

Salvador Moreno, coordinador del primer club de Dean Huijsen, nuevo fichaje del Real Madrid: “Siempre estaba un paso por delante del resto”

Las palabras de Sinner tras retirarse por el calor en la final de Cincinnati: “Desde ayer no me sentí bien, pensaba que podría mejorar durante la noche, pero fui a peor”

Alcaraz se proclama campeón tras la retirada de Jannik Sinner de la final de Cincinnati

El hijo de Fernando Redondo, leyenda del Real Madrid, debuta en LaLiga: “Mi padre fue el mejor de la historia en su posición”