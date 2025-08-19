Andalucía defiende que el "mayor pacto" que puede ofrecer Sánchez contra los incendios es aprobar nuevos Presupuestos

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España (PP), ha sostenido este martes que "el mayor pacto" que puede ofrecer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra los incendios forestales es "aprobar unos presupuestos" que "doten en condiciones" los "medios necesarios" para combatir los fuegos.

Así se ha pronunciado la portavoz de la Junta en declaraciones a los periodistas tras una visita a la Feria de Málaga, desde dibde ga señalado que "es muy fácil llegar una semana tarde a los incendios, no adoptar medidas, y adoptarlas tarde, como desplegar el Ejército además de la UME --Unidad Militar de Emergencias--, y ahora hablar de un pacto de Estado".

"Sinceramente, yo creo que es una medida oportunista, populista", y que Pedro Sánchez "tiene ya muy poca credibilidad", ha añadido la portavoz, que ha tachado de "papel mojado" la propuesta de pacto de Estado y ha defendido que lo que tiene que hacer el presidente del Gobierno es "adoptar las medidas cuando hay que adoptarlas, salir del descanso cuando hay que hacerlo, y aprobar los presupuestos" estatales, que se han prorrogado en dos ejercicios consecutivos desde el año 2023.

Al hilo, la consejera de Hacienda ha dicho que le "gustaría saber cómo está afectando" que no haya nuevos PGE para este año "a los medios aéreos y al resto de medios para luchar contra los incendios", y en esa línea ha indicado que "seguramente si hubiera habido Presupuestos Generales del Estado" nuevos en este ejercicio, "habría más medios para apagar los incendios".

"NECESITAMOS UN GOBIERNO QUE GOBIERNE"

En esa línea, Carolina España ha sostenido que "este verano ha puesto de manifiesto que tenemos un problema en España, que necesitamos urgentemente un Gobierno que gobierne y que le ponga soluciones a los problemas".

"No basta con ocupar la Moncloa", sino que "hay que ejercer el poder", porque "los problemas no se resuelven solos", y "hay que poner los medios, hay que llegar a tiempo y no una semana tarde, y hay que coordinarse con las comunidades autónomas, porque se empieza no teniendo Presupuestos Generales del Estado cada año, y se termina arrastrando al país al caos, como estamos viendo con los incendios", pero también "lo hemos visto hace poco con los trenes, con los aeropuertos, o con ese reparto de inmigrantes sin criterio objetivo" que ha impulsado el Gobierno, según ha abundado la portavoz de la Junta.

La consejera ha incidido en demandar "un presidente del Gobierno que esté a la altura de las circunstancias y que no busque culpables", sino "soluciones, y que llegue a tiempo las medidas, no como en este caso", cuando han llegado "con más de una semana de retraso", según ha subrayado Carolina España, quien también ha aseverado que "los incendios no se apagan con declaraciones incendiarias en las redes sociales".