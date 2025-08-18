Xabi cuenta con Rodrygo: "Cuento con todos y quiero que estén al cien por cien"

Madrid, 18 ago (EFE).- Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, lanzó un mensaje de confianza al brasileño Rodrygo Goes, con su continuidad en el club blanco en el aire, al afirmar que cuenta "con todos" los jugadores de su plantilla y desea que estén "al cien por cien" y "sintiendo por y para el equipo".

"Cuento con todos los que estamos y quiero que estén todos al cien por cien. Lo necesitamos, que el equipo funcione con toda la gente con energía y actitud necesaria", dijo ante la posibilidad de que algún jugador como Rodrygo o Dani Ceballos puedan salir del Real Madrid en los días que restan de mercado veraniego.

Preguntado por Rodrygo, Xabi Alonso fue claro en su mensaje. "Rumores en verano hay muchos pero le he visto bien. Cuento con todos y quiero que estén sintiendo por y para el equipo, que estén al cien por cien. Es lo que me preocupa y lo que me ocupa ahora mismo", aseguró.

El técnico tolosarra lamentó que LaLiga no haya aplazado el primer partido de la competición para el Real Madrid, que ha dispuesto de dos semanas de pretemporada, pero dejó claro que no será excusa y que están preparados para el debut ante Osasuna.

"Ahora ya es inamovible, pero evidentemente nuestra petición por la salud de los jugadores y por respetar sus periodos después de una temporada tan larga y tener mas preparación, hubiese sido agradable recibir ese apoyo. Finalmente no ha podido ser. Han sido tan solo dos semanas y no hay que buscar excusas. El equipo puede competir mañana, las ganas y el corazón impulsan mucho más que las piernas y tenemos ganas de empezar y conectar con la afición para que la gente disfruten", dijo.

Xabi Alonso resaltó que todo su equipo está "expectante" e "ilusionado", con ganas de jugar en el estadio Santiago Bernabéu. "Para muchos está mas cercana la última vez, para otros pasó hace mucho tiempo y para algunos será la primera vez. Queremos empezar bien ante Osasuna. El primer partido siempre es importante", deseó.

Convencido de que las ideas que fue introduciendo en el Mundial de Clubes han calado más en los quince días de pretemporada, el técnico tolosarra valoró la competencia que hay en cada puesto. "Es una competencia buenísima y me gusta mucho que en cada puesto tengamos dos jugadores que quieran jugar y piensen que merecen el puesto. Tendré que decidir, a veces que repartir".

Una de las demarcaciones con más lucha es el lateral derecho donde admitió que DaniC arvajal "ha entrenado mucho más", respecto al Mundial que estaba recién recuperado de su grave lesión de rodilla, y "está mucho más cerca de su nivel" para competir con Alexander-Arnold, cuyo fichaje dijo "es muy bueno para el nivel de la plantilla".

Poco amigo de realizar declaraciones de los colegiados, pese a la línea del club blanco las últimas temporadas, Xabi Alonso deseó hablar poco de ellos y recurrió al técnico del Mallorca, Jagoba Arrasate, en una de las polémicas de la primera jornada.

"No me toca a mí comentar lo que pasa en otros partidos. Escuché a Jagoba y lo explicó muy bien", afirmó respaldando las declaraciones del técnico en las que demandó que en el segundo tanto del Barcelona se parase el juego por un golpe en la cabeza a uno de sus jugadores y ante las indicaciones del cuarto árbitro.

"Empezamos la temporada y vamos a ir viendo cómo van las cosas. Ojalá no tengamos que hablar demasiado de los árbitros, no quiero hablar demasiado de eso", deseó Alonso, también distante cuando se le preguntó por Lamine Yamal. "No tengo presionómetro, pero ha desarrollado mucho en este poco tiempo que lleva y está siendo un jugador importante para el Barça y la selección. Ya tocará enfrentarse a él".

En lo personal, mostró ilusión por su regreso al Bernabéu y el reencuentro con el madridismo, y no lanzó ninguna promesa en número de títulos para su primera temporada al mando del Real Madrid.

"Suelo ser más de hacer que de decir, prometer antes que hacer en el fútbol no suele funcionar. Estamos trabajando, la gente está con ganas y es un proyecto nuevo, con jugadores y entrenador nuevo que traen esa energía al estadio. Luego hay que merecerlo. Tenemos que empezar un camino para llegar donde queremos en mayo", manifestó.

"El recuerdo que tengo del Bernabéu es muy bueno, volví con el Bayern en Champions y la reacción fue buena, percibí el cariño. Ahora el rol es diferente pero estoy expectante, motivado y con ganas de volver a sentir la conexión con la gente que siempre he sentido muy viva. Estoy feliz de volver", sentenció. EFE