Xabi Alonso en contra del partido en Miami: "Si se cambian normas debe ser por unanimidad"

El entrenador del conjunto blanco expresó su desacuerdo con disputar encuentros de la competencia nacional fuera del país, subrayó la necesidad de respeto a los acuerdos previos y reclamó consenso total antes de modificar disposiciones existentes

Madrid, 18 ago (EFE).- Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, se posicionó en contra del partido de LaLIga EA Sports en Miami, de la jornada 17, entre el Villarreal y el Barcelona, al recordar que hay unas reglas para todos los clubes y pedir que "si se cambian las normas" se haga "por unanimidad".

Xabi Alonso se posicionó en la línea que expresó el Real Madrid en un comunicado en el que pidió a FIFA, UEFA y Consejo Superior de Deportes (CSD), que actúen para evitar un partido fuera de España que consideran "otorga una ventaja deportiva" y altera "el equilibrio competitivo".

"Estoy muy de acuerdo con el comunicado del club", manifestó Xabi Alonso en rueda de prensa en la víspera del debut liguero de su equipo ante Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu.

"A inicio de competición sabíamos las reglas con las que disputamos y si se cambian, debe ser por unanimidad de todos los participantes. Ahora mismo, no cabe y se debería preguntar antes a todos los participantes de LaLiga. Estoy de acuerdo con el comunicado del club", sentenció. EFE

Xabi AlonsoReal MadridVillarrealBarcelonaMadridMiamiLaLigaNormas deportivasFIFAUEFAEFE

