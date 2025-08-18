Espana agencias

Wall Street cierra mixto y el Dow Jones baja un 0,08 %

El mercado neoyorquino mostró movimientos dispares en una jornada de escasa actividad, marcada por cautela ante las tensiones globales, la expectativa por las actas de la Reserva Federal y anuncios clave de grandes compañías minoristas esta semana

Por Newsroom Infobae

Guardar

Nueva York, 18 ago (EFECOM).- Wall Street cerró este lunes en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0,08 % tras una jornada de poco movimiento marcada por las expectativas en el ámbito geopolítico y la política monetaria.

Al fin de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones se situó en 44.911 puntos y el selectivo S&P 500 bajó un 0,01 %, hasta 6.449 unidades, mientras que el tecnológico Nasdaq se mantuvo a flote, con un avance del 0,03 %, hasta 21.629 enteros.

La semana pasada, la bolsa cerró con ganancias acumuladas y los tres indicadores cerca de niveles récord.

Según los analistas, los inversores están pendientes esta semana de un posible proceso de paz para la guerra en Ucrania tras la sucesión de reuniones de alto nivel entre los mandatarios de EE.UU., Rusia, Ucrania y varios líderes europeos, con repercusiones geopolíticas y económicas.

El otro factor de movimiento será la Reserva Federal, que publica el miércoles las actas de su reunión de julio, en la que el banco central dejó los tipos sin cambios. Su presidente, Jerome Powell, interviene el viernes en el simposio anual de Jackson Hole (Wyoming).

En el plano corporativo, esta semana se esperan los resultados trimestrales de varias cadenas minoristas que servirán de termómetro de la confianza del consumidor, como Walmart, Target y Home Depot.

Por sectores, predominaron las pérdidas y estuvieron encabezadas por las empresas de bienes raíces (-0,95 %) y comunicaciones (-0,7 %), frente a ganancias moderadas en las industriales (0,4 %).

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, destacaron las bajadas de Sherwin-Williams (-1,5 %) y Amgen (-1,3 %), y las subidas de UnitedHealth (1,5 %) y Caterpillar (1,2 %).

Fuera de ese grupo, las acciones de Novo Nordisk subieron un 3,7 % después de que su medicamento contra la diabetes y la obesidad Wegovy recibiera la aprobación acelerada del regulador en EE.UU. para el tratamiento de una enfermedad hepática grave. EFECOM

Temas Relacionados

Wall StreetDow JonesBolsa de Nueva YorkReserva FederalNueva YorkEstados UnidosMercados financierosGeopolíticaNasdaqS&P 500EFE

Últimas Noticias

El Gobierno recuerda, tras la imputación de Begoña Gómez, que el TS negó malversación en la contratación de su asesora

El Gobierno recuerda, tras la

El Gobierno estudia un 'decreto ley' que permita avanzar en la 'Agenda Canaria' y gastar el remanente en emergencias

El Gobierno estudia un 'decreto

Vox celebra la nueva imputación de Gómez y recuerda la querella que presentó contra ella y su asesora por malversación

Vox celebra la nueva imputación

Feijóo anuncia que el PPE celebrará mañana una cumbre para "analizar las conversaciones de hoy sobre Ucrania"

Feijóo anuncia que el PPE

El Elche rescata un punto (1-1) ante un Betis sin ritmo

Germán Valera marcó cerca del final y permitió al conjunto ilicitano igualar tras ir abajo ante los verdiblancos, que mostraron una actuación inconstante y no supieron cerrar el triunfo en su visita a Alicante

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si un hotel te pide

Si un hotel te pide escanear tu DNI para hacer el ‘check-in’ no aceptes: estos son los motivos detrás de la prohibición y las consecuencias económicas

El juez Peinado imputa a Begoña Gómez y su asesora por posible malversación: las cita a declarar de nuevo el 10 y 11 de septiembre

Estas son las tres razas de perros más pacíficas, según un estudio: el perro pastor no está en la lista

Denuncian el robo de tres máquinas recreativas en un mismo bar de Sevilla y la Guardia Civil descubre que era el propio dueño el que simulaba los delitos

Un mecánico aclara si es mejor un coche manual o automático: “Hay muchas opciones”

ECONOMÍA

Lotería 6/49: esta es la

Lotería 6/49: esta es la jugada ganadora y el resultado del sorteo del lunes 18 de agosto

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del lunes 18 agosto

Cuentas bancarias en pareja: cómo se reparte realmente el dinero, según la ley

Conoce los resultados ganadores del sorteo 4 de Triplex de la Once de este lunes 18 de agosto

La incertidumbre política internacional frena las bolsas europeas: el Ibex 35 rompe su racha positiva de diez jornadas consecutivas y baja 0,17%

DEPORTES

Las palabras de Sinner tras

Las palabras de Sinner tras retirarse por el calor en la final de Cincinnati: “Desde ayer no me sentí bien, pensaba que podría mejorar durante la noche, pero fui a peor”

Alcaraz se proclama campeón tras la retirada de Jannik Sinner de la final de Cincinnati

El hijo de Fernando Redondo, leyenda del Real Madrid, debuta en LaLiga: “Mi padre fue el mejor de la historia en su posición”

El FC Barcelona no es el único en tener problemas para cuadrar las cuentas e inscribir a jugadores: el Getafe se presentó con 13 en el partido ante el Celta

A qué hora y dónde ver la final de Cincinnati entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner