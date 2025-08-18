Rueda se desliga de las “provocaciones” y desautoriza un tuit del PPdeG contra Sánchez

Santiago de Compostela, 18 ago (EFE).- El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, ha considerado este lunes que no es momento de “provocaciones” entre administraciones por lo que ve correcto que su partido eliminase un mensaje escrito en la red social X desde la cuenta de los populares gallegos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En la jornada del domingo y tras la comparecencia conjunta de Rueda y Sánchez, el PP gallego escribió un tuit en el que se veía al presidente de la Xunta -en primer plano- ataviado con el chaleco reflectante que utilizan los miembros de la administración en sus visitas a los incendios y, en la parte posterior, al jefe del Ejecutivo estatal vestido de camisa.

La imagen, correspondiente a la comparecencia conjunta en el Centro de Coordinación Operativo Contraincendios en Ourense, iba acompañada del mensaje “Una imagen. Dos presidentes: Uno al mando, otro solo ocupa el cargo”.

Sin embargo, el mensaje fue borrado de la cuenta oficial del PP gallego.

El presidente de la Xunta y líder del PP en la Comunidad ha revelado que él no tuvo constancia de este mensaje hasta después de que fuese eliminado y ha considerado que, en todo caso, “bien retirado está”.

Rueda ha dicho que no es el momento de confrontar y ha explicado que “probablemente había muchas cosas que algunos esperaban que yo le dijera al presidente del Gobierno y que probablemente en otro contexto serían bastante procedentes” respecto a las “presencias o a la celeridad de los apoyos”.

Sin embargo, optó por no hacer reproches al entender que “no es un momento para eso” y “mucho menos de exteriorizarlo”.

“Yo no quiero que la gente de mi partido caiga en eso y quiero, que si cae, lo rectifique”, ha resumido al respecto al remarcar que lo importante para los gallegos es recibir ayuda y centrar todos los esfuerzos en ello, “también los comunicativos”.

En todo caso, el presidente de la Xunta ha lamentado que en anteriores jornadas los gallegos también recibieron “provocaciones directas y faltas de empatía” por parte de “algunos miembros” del Gobierno central, ha dicho en una alusión velada al ministro de Transportes, Óscar Puente. EFE

1011388

(foto)