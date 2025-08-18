Robles destaca que las Fuerzas Armadas estan "siempre que hay una necesidad", pero sólo la UME puede atacar el fuego

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este lunes en el municipio malagueño de Ronda el Tercio 'Alejandro Farnesio' 4º (Terleg 4), encuadrado en la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión (Brileg), y ha destacado que las Fuerzas Armadas, la UME, el Ejército y La Legión, "se vuelca siempre que hay una necesidad y así va a seguir siendo".

Preguntada por los periodistas sobre la incorporación de más militares para hacer frente a los incendios que hay en España, Robles ha querido dejar claro que el ataque directo al fuego sólo lo puede hacer la UME "porque es la que tiene los medios y la preparación".

"Estos incendios en este momento son absolutamente incontrolables", ha señalado, al tiempo que ha explicado que "el Ejército del Aire y el Espacio nos están diciendo que no pueden hacer muchos vuelos en este momento, precisamente, por la falta de visibilidad".

En ese contexto, "la prioridad en este momento es atacar directamente al fuego y ese ataque directamente al fuego sólo lo puede hacer la UME con los 3.000 hombres y mujeres que están empeñándose en ese ataque directo".

Según ha explicado, para ese ataque directo los militares de la UME "cuentan de forma logística con el apoyo del Ejército de Tierra, de la Armada y el Ejército del Aire, que harán labores logísticas de transporte, pero en ningún caso de ataque directo al fuego, que exige una preparación especial".

"Desgraciadamente, en la noche de ayer se ha visto que ha habido otros fallecidos, incluso los militares de la UME han sufrido quemaduras, quemaduras importantes, y, por tanto, nosotros desde el 2 de agosto seguimos plenamente implicados atacando directamente al fuego, así lo va a hacer la UME y los militares que se van a incorporar, que no es que se vayan a incorporar, sino que ya están, lo harán no con labores de ataque directo al fuego, que no puede ser, sino con labores logísticas y de apoyo", ha sostenido.

"PRIORIDAD SALVAR VIDAS"

Por otro lado, Robles ha asegurado que desde la creación de la UME hace 20 años "no se ha visto un incendio de esta magnitud, de esta virulencia". "Hay que entender que hasta que no cambie el tiempo no se va a poder controlar, es incontrolable el fuego en muchísimos lugares y por tanto la prioridad es salvar vidas, salvar poblaciones".

De hecho, ha comentado sobre este tipo de incendios "la propia naturaleza del fuego, que se retroalimenta asimismo porque tiene una voracidad especial que es difícil de saber la orientación que va a seguir, que no solamente depende del viento" y "porque además hay muchísimos focos".

También ha insistido en la "especial virulencia" de estos incendios donde "no se sabe lo que va a ocurrir con el fuego en el que a veces ya se supone que está desactivado y se vuelve a activar; y también algo que nos preocupa y que preocupa enormemente y es que por vía aérea no se pueden hacer muchas veces lanzamientos de agua, precisamente, porque no hay visibilidad".

Al respecto, ha explicado que los pilotos le repetían "la palabra frustración": "Están en el aire quieren lanzar agua pero no pueden porque no hay visibilidad, por tanto, la prioridad, en este momento es salvar vidas siendo muy honesto y diciendo que hasta que no cambie la temperatura la situación es difícilmente abordable y por eso la prioridad es salvar vidas".

Asimismo, ha agradecido "con mucho orgullo la labor de la UME, que "está pagando un precio alto en heridos", apoyado por los ejércitos, se "están salvando muchas vidas".

DOTACIONES

Por otro lado, cuestionada sobre qué dotación del ejército español que no pertenece a la UME está ya incorporado a esas labores de logística, la ministra ha sostenido que "están incorporados desde el primer día, es decir, la UME toda la labor que ha realizado lo ha realizado porque tiene el apoyo del Ejército de Tierra y el Ejército del Aire".

Robles ha insistido en que "tiene que quedar muy clara una cosa se enviará el material necesario pero en ningún caso porque no puede ser porque correrían un riesgo va a ser para el ataque directo a los incendios". También ha reiterado que "desde el día 2 de agosto ese ataque directo a los incendios lo está haciendo la UME acompañada con los medios del Ejército del Aire y del Ejército de Tierra".

Por último, cuestionada sobre si hay previsión de cambio del tiempo, ha explicado que "entendemos que a partir de esta noche y sobre todo mañana, ese cambio se puede producir.

Por otro lado, Robles ha hecho un llamamiento a la población "a que tenga mucho cuidado": "Estos incendios no se evitan como los incendios normales, si me permite la expresión, con una manguera", ya que son "de especial virulencia" en los que solo con unos medios técnicos "muy sofisticados, muy complicados, que solo los expertos saben utilizar" se pueden apagar, advirtiendo de que "incluso militares de la UME se han quemado", por lo que ha hecho una llamada a "la máxima prudencia".

Por último, sobre las críticas hacia el Gobierno central, ha reiterado que "cuando la gente se está muriendo, cuando la gente lo está perdiendo todo, creo que esas críticas en ocasiones son absolutamente oportunistas, que no conocen la realidad".

Así, ha manifestado su "agradecimiento y orgullo por la labor que, en mi caso, como ministra de Defensa, realizan desde el primer día las Fuerzas Armadas con riesgo enorme para sus vidas", ha concluido.