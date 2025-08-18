Murcia y la Comunidad Valenciana en alerta roja por temperaturas de hasta 44 grados

Madrid, 18 ago (EFE).- La región de Murcia y la comunidad Valenciana están hoy en alerta roja con riesgo extremo ante la previsión de temperaturas de hasta 44 grados, a las que se suman también por calor otras tres comunidades aunque con aviso naranja (riesgo importante) y cinco en amarillo, con riesgo para ciertas actividades.

En nivel naranja se encuentran bajo aviso por calor Andalucía, Baleares y Castilla-La Mancha, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

A estas se suman en nivel amarillo (riesgo para ciertas actividades) Aragón y Cataluña por calor, lluvias y tormentas y asimismo Madrid, Navarra y también la ciudad autónoma de Melilla por altas temperaturas. En el caso de Canarias la alerta amarilla es por calor y fenómenos costeros.

La región de Murcia está en rojo por temperaturas de hasta 44 grados en la vega del Segura (Murcia) y asimismo está con ese nivel de riesgo extremo el litoral sur de Alicante (comunidad Valenciana) ante la previsión de temperaturas de 42 grados.

En la región de Murcia también se alcanzarán esos niveles de calor en el altiplano y en el noroeste de la región, y asimismo en Guadalentín, Lorca y Águilas, que pasarán a activar la alerta naranja por ello.

También en la comunidad Valenciana se prevén valores de hasta 42 grados de forma local en el litoral norte de Alicante y en el litoral sur de Valencia. Se alcanzarán 40 grados en zonas del interior de la región.

En Castellón y Valencia se esperan además fuertes tormentas.

En Baleares se llegará hasta 39 grados en islas como Mallorca, Ibiza y Formentera.

En Andalucía se prevén hasta 42 grados en amplias zonas de la comunidad, entre otras en el valle del Almanzora y Los Vélez (Almería), en Antequera (Málaga), en el valle del Guadalquivir (Jaén), en la campiña sevillana o en la cuenca del Genil (Granada).

En el caso de la campiña cordobesa el calor será más intenso y se podrán alcanzar 43 grados y puntualmente hasta 44 grados.

En Castilla-La Mancha se alcanzarán 40 grados en la Mancha albaceteña, según la Aemet. EFE