Lunes 18 de agosto de 2025

TENIS CINCINNATI

Redacción Deportes. El italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz, los dos mejores jugadores del mundo, vuelven a verse las caras este lunes en una final, en esta ocasión con el título del Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) en juego. También se disputa la final femenina entre la polaca Iga Swiatek y la italiana Jasmine Paolini.

FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Elche (Alicante). Elche y el Betis, en plena configuración de sus respectivas plantillas, aparcan la planificación para centrarse en intentar sumar los primeros puntos en el Martínez Valero y comenzar el campeonato con un buen resultado que ayude a la estabilidad de sus proyectos deportivos (21.00)

. Última hora del Real Madrid-Osasuna.

FÚTBOL BARCELONA

Barcelona. Xavier O'Callaghan, director de deportes profesionales del Barcelona, comparece este lunes a las 12.00 horas en rueda de prensa para explicar la afectación del 'fair play' financiero del primer equipo de fútbol masculino en las distintas secciones del club.

FÚTBOL LALIGA HYPERMOTION

Redacción Deportes. Los partidos Sporting de Gijón-Córdoba y Almería-Albacete cierran este lunes la primera jornada de la temporada 2025/2026 de LaLiga Hypermotion (Segunda División).

BALONCESTO LIGA ENDESA

Madrid. La ACB da a conocer este lunes, a partir de las 12.00 CET, el calendario de emparejamientos de las 34 jornadas de la Liga Endesa 2025-26, competición que arrancará el próximo 4 de octubre y se prolongará hasta el 30 de mayo de 2026.

(Texto)

AGENDA INFORMATIVA

BALONCESTO

- La ACB da a conocer a las 12.00 el calendario de emparejamientos de la Liga Endesa para la temporada 2025-2026, con todos los partidos de las 34 jornadas.

FÚTBOL

- LaLiga EA Sports. 1ª jornada: Elche-Betis (21.00)(FOTO).

. Previa del partido Real Madrid-Osasuna.

. El Real Madrid se entrena a las 10.30 (abierto quince minutos). Posterior rueda de prensa de Xabi Alonso (FOTO)(VÍDEO)

- LaLiga Hypermotion. 1ª jornada: Sporting-Córdoba (19.00) y Almería-Albacete (21.30).

- Barcelona. Xavier O'Callaghan, responsable de deportes profesionales, explica ante los medios los efectos del 'fair play' financiero en las diferentes secciones (12.00, sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper)

- Inglaterra. 1ª jornada: Leeds-Everton (21:00).

- Copa de Alemania. 1/32 final

MOTOCICLISMO

- Análisis del Gran Premio de Austria. Información de Juan Antonio Lladós

TENIS

- Finales masculina y femenina del torneo de Cincinnati.

- Torneo ATP 250 de Winston-Salem (EEUU) (hasta 23).

- Torneo WTA 250 de Cleveland (EEUU) (hasta 23).

- Torneo WTA 500 de Monterrey (México) (hasta 23).

VELA

- Sail GP. Acaba el Gran Premio de Alemania, en Sassnitz, en la isla de Rügen.

