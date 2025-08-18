Espana agencias

López pide "tranquilidad" sobre Huawei: "No hay ningún problema de ciberseguridad"

El responsable de la cartera digital ha señalado que el país respeta las normas comunitarias y niega cualquier amenaza informática vinculada a la empresa china, defendiendo la transparencia en la colaboración y subrayando que otros partidos han exigido aclaraciones

Por Newsroom Infobae

Madrid, 18 ago (EFECOM).- El ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, ha emitido un mensaje de tranquilidad con respecto a Huawei y ha asegurado que España "cumple todo lo que establece el marco europeo" y "no hay ningún problema de ciberseguridad".

En la rueda de prensa de balance del plan contra el fraude telefónico, López se ha referido al contrato con el Ministerio del Interior con Huawei para el almacenamiento y gestión de datos, y a la inclusión de la tecnológica china en el Centro de Operaciones de Seguridad 5G "como miembro del consejo consultivo".

"Hemos cumplido con todo", ha insistido López.

En el caso del contrato con Interior, ha apuntado que se trata de un aparato para almacenar datos sin que esté conectado a la red de telecomunicaciones, sin que por lo tanto haya posibililidad de ciberataque.

Y en cuanto a su inclusión en el Centro de Operaciones de Seguridad 5G, ha afirmado que el Gobierno le llama para preguntar y que la compañía china no está "en la toma de decisiones".

Huawei ha explicado a EFE que participa en el Centro de Operaciones de Seguridad 5G (5G SOC) exclusivamente como miembro consultivo, en condiciones equivalentes a otros fabricantes, operadores y organismos públicos y que su contribución se limita a compartir conocimiento técnico de forma voluntaria.

La tecnológica ha recordado que lleva 24 años presente en España y que "ha demostrado un historial sólido en ciberseguridad, cumpliendo estrictamente con la legislación local y los estándares técnicos exigidos para la comercialización de sus productos".

López ha sido preguntado por este asunto a raíz de que trascendiera el contrato con el Ministerio del Interior, el pasado 16 de julio, y de que los presidentes de los comités de inteligencia de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, Tom Cotton y Rick Crawford, remitieran una carta a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, en la que le pedían revisar los acuerdos de intercambio de información secreta con España ante el riesgo de que esta caiga en poder de China.

El PP también ha pedido explicaciones por este asunto.

La lupa sobre Huawei se puso ya en 2019 cuando el presidente estadounidense Donald Trump decidió incluirla en la lista de entidades que podían suponer una amenaza para la seguridad nacional.

Por su parte, la Comisión Europea aprobó una guía de recomendaciones para proteger las infraestructuras críticas y advirtió de que las chinas ZTE y Huawei representaban riesgos sustanciales mayores que otros proveedores. EFECOM

CiberseguridadHuaweiÓscar LópezMinisterio del InteriorEspañaChinaTransformación digitalCentro de Operaciones de Seguridad 5GComisión EuropeaEstados UnidosEFE

