La FIBA sitúa a España como undécima favorita para el Eurobasket

Redacción deportes, 18 ago (EFE).- La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), principal organizadora del Eurobasket, ha actualizado sus pronósticos sobre el equipo que se alzará con el título: Serbia es la principal favorita para ganar este torneo, mientras que España está en el puesto undécimo, al que cae tras estar octava.

La decisión de la FIBA sobre la selección española, según explicó este lunes en su web, viene dada por las múltiples de ausencias en el equipo entrenado por Sergio Scariolo, que ha perdido tres de los cuatro partidos de preparación disputados este verano, ante Francia, por dos ocasiones, y Portugal, y ante las bajas confirmadas de jugadores como Lorenzo Brown, Alberto Abalde, Usman Garuba, Hugo González o Álex Abrines.

A la espera de la evolución de los lesionados Alberto Díaz y Santi Aldama, el cual la FIBA prevé que esté listo para la cita europea, la organización argumenta que aunque "nunca" debería situarse a España fuera del top-10 de cualquier competición de cualquier deporte, pero que las ausencias y los malos resultados en la fase de preparación hacen que baje tres puestos en relación a los últimos pronósticos, en los que estaba situada en el octavo lugar.

Por otro lado, el podio del campeonato continúa intacto en las previsiones, con Serbia como principal favorita, seguida de la campeona del mundo, Alemania, segunda, y la selección de Francia, subcampeona olímpica, tercera.

El top-10 lo componen Lituania, en cuarta posición tras escalar cinco puestos; Letonia, que continúa como quinta favorita; Italia, sexta, tras subir también cinco posiciones; Turquía, séptima tras caer tres puestos; Grecia, octava tras perder dos posiciones; Finlandia, novena tras ascender un puesto; y Eslovenia, que baja hasta el décimo lugar después de estar en el séptimo.

En esta tercera lista de pronósticos elaborados por la FIBA, basados en opiniones "totalmente subjetivas", vuelve a aparecer Chipre, uno de los países anfitriones, en el último puesto como selección con menos posibilidades de hacerse con el campeonato.

El Eurobasket 2025 se disputará del 27 de agosto al 14 de septiembre en las sedes de Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia, con una primera fase compuesta de cuatro grupos y seis equipos cada una. EFE

