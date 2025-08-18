Espana agencias

La bolsa española sube el 0,03 % en la apertura

El mercado madrileño registra ligero avance al inicio de la jornada tras resultados dispares en Wall Street y la falta de consenso en el conflicto de Ucrania, destacando variaciones en empresas como Iberdrola, Inditex, Telefónica, Santander, Repsol y BBVA

Por Newsroom Infobae

Madrid, 18 ago (EFECOM).- La bolsa española comenzaba la sesión del lunes con una leve subida del 0,03 % después del cierre mixto de Wall Street la semana pasada y de que no se lograra un acuerdo de paz en la guerra de Ucrania.

El principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, ganaba 4,6 puntos, ese 0,03 %, hasta 15.278,6 puntos. En el año acumula un alza del 31,77 %.

De los grandes valores subía Iberdrola, el 0,55 % (cuarto mayor avance del IBEX), Inditex el 0,21 % y Telefónica el 0,08 %,. Bajaban el Banco Santader, el 0,56 % (segunda mayor caída de ese índice), Repsol el 0,41 % (cuarta) y BBVA el 0,36 % (quinta). EFECOM

