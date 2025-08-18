La bolsa cae el 0,49 % a mediodía y se acerca a 15.200 puntos por bajada de banca y Europa

Madrid, 18 ago (EFECOM).- La bolsa española aumenta su caída al 0,49 % al mediodía y roza el nivel de 15.200 puntos por el retroceso de la banca y de las plazas europeas.

A las 12.00 horas, el índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, perdía 75,6 puntos, ese 0,49 %, hasta 15.201,6 puntos. Este año acumula unas ganancias del 31,11 %.

En Europa, con el euro en 1,168 dólares y una caída del 0,2 %, París bajaba el 0,74 %, Fráncfort el 0,36 %, Milán el 0,2 % y Londres el 0,1 %.

La recogida de beneficios sigue condicionando esta sesión en bolsa, así como las expectativas de la reunión en Washington entre los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, Donald Trump y Volodimir Zelenski, en la que participarán varios líderes europeos.

Trump dijo que la paz en la guerra de Ucrania se podría lograr si este país cede Crimea a Rusia y renuncia a ingresar en la OTAN.

El mercado nacional también resultaba afectado por la bajada del 0,15 % de los futuros sobre los índices estadounidenses y el retroceso de la banca (el 1,2 % de media) mientras bajaba el rendimiento de la deuda.

Wall Street había cerrado el viernes con resultados dispares y el índice Dow Jones de Industriales subió el 0,08 % y logró un nuevo máximo histórico, mientras el S&P 500 perdió el 0,29 % y el Nasdaq Composite el 0,4 %.

También en Asia registró máximos históricos Tokio con una subida del 0,77 % y Shanghái avanzó el 0,85 %. Seúl perdió el 1,5 % y Hong Kong el 0,37 %.

De los grandes valores destacaban las caídas del Banco Santander (-1,37 %) y BBVA (-1,24 %), las dos mayores del IBEX, en tanto que Repsol cedía el 0,37 %. Subían Telefónica, el 0,44 %, Inditex el 0,16 % e Iberdrola el 0,06 %.

Después de los grandes bancos figuraban las pérdidas del 1,21 % de Acerinox, el retroceso del 1,04 % de Banco Sabadell y la caída del 1,03 % de ArcelorMittal.

Las empresas del sector energético continuaban liderando las subidas: Solaria avanzaba el 2,68 %; Acciona Renovables el 1,88 %, Indra el 1,17 %, Acciona el 1,15 % y Naturgy el 0,59 %.

En el mercado continuo se habían negociado títulos por un importe de 228 millones de euros. Destacaban la caída del 2,36 % de Cox y la subida del 4,86 % de Renta4 Banca.

El barril de petróleo Brent subía el 0,65 % y se negociaba a 66,27 dólares.

La rentabilidad de la deuda española a largo plazo descendía cuatro centésimas y se situaba en el 3,307 %, con la prima de riesgo con Alemania en 55,7 puntos básicos.

La onza troy de oro se cambiaba a 3.349,4 con un alza del 0,4 %.

El bitcón descendía el 2,14 %, hasta 115.170 dólares. EFECOM

