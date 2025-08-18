Espana agencias

Juventudes Socialistas exigen una rectificación al PP por decir que los jóvenes provocan incendios "por diversión"

Por Newsroom Infobae

Juventudes Socialistas de España (JSE) ha pedido este lunes al Partido Popular que rectifique por las "graves e irresponsables" manifestaciones de su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, quien ha afirmado que, según la Guardia Civil, se están incorporando "grupos de jóvenes" que provocan incendios forestales "por diversión, aparte de pirómanos".

Antes estas declaraciones efectuadas en rueda de prensa, la organización juvenil del PSOE ha exigido una "rectificación inmediata" por "criminalizar a la juventud" ante una generalización que "estigmatiza a toda una generación y la acusa de la catástrofe vivida este mes".

El secretario general de JSE y diputado en el Congreso, Víctor Camino, ha tachado de "intolerables" estas palabras y ha señalado que el PP busca "desviar la atención" de la verdadera problemática. "Mientras Muñoz señala a los jóvenes como irresponsables, miles de ellos están en primera línea, luchando contra el fuego en equipos de emergencias y unidades militares, evacuando a personas y atendiendo a los desalojados desde Cruz Roja o el voluntariado", ha pronunciado.

Juventudes Socialistas también ha expresado su apoyo al pacto de Estado para frenar el calentamiento global, anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Víctor Camino lamenta que el PP "eluda sus competencias autonómicas" en la gestión del territorio y en la prevención de incendios "para culpar a los jóvenes y, de paso, volver a negar la ciencia, siguiendo la estela de sus socios de Vox".

