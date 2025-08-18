Feijóo anuncia que el PPE celebrará mañana una cumbre para "analizar las conversaciones de hoy sobre Ucrania"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado la celebración de una cumbre convocada por el Partido Popular Europeo (PPE) que tendrá lugar mañana martes, 19 de agosto, por videoconferencia y con el objetivo de "analizar las conversaciones de hoy sobre Ucrania".

"Mañana celebraremos una Cumbre convocada por el Partido Popular Europeo para analizar las conversaciones de hoy sobre Ucrania. Se está definiendo el futuro de Europa", ha trasladado este lunes el líder de la oposición a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Así se ha expresado después de la cita de hoy en Washington entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y en la que media docena de líderes europeos han acompañado a este último, en un encuentro clave para el devenir de la guerra en Ucrania.

En una entrevista concedida a Europa Press el pasado sábado, Feijóo defendió que se cuente con Ucrania en el camino hacia la paz ante la reunión que mantuvieron el día anterior en Alaska Trump y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al tiempo que criticó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por haber sido "excluido" de reuniones previas para tratar este asunto que han mantenido líderes de las grandes potencias europeas.

"Ha habido dos reuniones entre los Estados Unidos y los países europeos para posicionarnos ante la invasión rusa de Ucrania. A España se le ha excluido de esos contactos. No es que ya sea la acreditación de una política internacional irrelevante, es que es la constatación de que los aliados no se fían de nosotros", declaró.