El Tesoro no celebrará la subasta de bonos y obligaciones prevista para el jueves

La autoridad financiera dependiente del Ministerio de Economía ha decidido suspender la convocatoria debido a la pausa estival y a cambios recientes en las perspectivas de tipos de interés en Europa y Estados Unidos, publicada oficialmente en el BOE

Por Newsroom Infobae

Madrid, 18 ago (EFECOM).- El Tesoro Público no celebrará la subasta de bonos y obligaciones que tenía prevista para el próximo jueves, según publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Como suele ser habitual en agosto, el departamento dependiente del Ministerio de Economía ha suspendido esta subasta coincidiendo con un aumento de las expectativas de los recortes de los tipos de interés en Estados Unidos y después de que el Banco Central Europeo decidiera pausar las bajadas del precio del dinero.

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera consideró el pasado lunes que no era "oportuno" convocar esa subasta, decisión que se publicó en el BOE el pasado día 4 de agosto.

En esta sesión baja la rentabilidad de la deuda española a largo plazo, después de que la semana pasada subiera del 3,25 % al 3,35 %.

Así a las 10.15 horas, desciende algo más de cinco puntos básicos y se sitúa en el 3,296 %.

El rendimiento del bono alemán a diez años se sitúa en el 2,74 % a esta hora, con lo que la prima de riesgo española respecto a Alemania desciende a 55,5 puntos básicos.

El Tesoro celebró la última subasta de agosto el pasado martes, cuando ofreció letras a tres y nueves meses con un ligero aumento del interés que paga por estos títulos, que se situó en el 1,94 % y el 1,969 %, respectivamente.

El Tesoro no volverá a apelar al mercado hasta el 2 de septiembre, cuando subastará letras a seis y doce meses. EFECOM

