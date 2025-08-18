Espana agencias

El Tercio 'Alejandro Farnesio' de la Legión, condecorado por su labor en la DANA

Por Newsroom Infobae

El Tercio 'Alejandro Farnesio' cuarto de la Legión ha sido condecorado por su labor en la DANA, una medalla 'Operación Inundaciones' que ha recogido medio centenar de legionarios del Tercio de Ronda (Málaga) en representación de sus compañeros.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, acompañada del jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, ha insistido en que "todos y cada uno de los integrantes de las Fuerzas Armadas son excepcionales, hacen de España un gran país y siempre están a disposición de los ciudadanos".

Así lo ha manifestado en el acto de condecoración con motivo de la DANA, en la que tampoco faltaron las damas y caballeros legionarios que "estuvieron desde el primer momento ayudando en la tragedia, siendo un apoyo y refugio para quienes necesitaban ayuda".

Para quienes se desplazaron y estuvieron sobre el terreno, "ha sido una gran satisfacción poder estar allí, ayudar y contribuir con nuestro trabajo", ha dicho el general Carreras, como jefe de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión.

2.500 LEGIONARIOS

Después de 13 rotaciones en Valencia, más de 2.500 legionarios estuvieron en la DANA, fundamentalmente en Paiporta, donde realizaron tareas de limpieza en garajes y aparcamientos públicos, sin olvidar la importante labor social, como ocurrió con una anciana nonagenaria, a la que los legionarios cuidaron y acompañaron para poder sobrellevar las consecuencias del aislamiento social en su hogar, y a la que ellos mismos llaman "segunda abuela".

"El poder ayudar a la gente, como lo hacen ustedes, como lo están haciendo ahora en la lucha contra los incendios, siempre con profesionalidad, pero sin dejar de lado el componente humano es algo que nos enorgullece a todos", ha indicado la ministra, que no ha dejado de recordar que "por eso, las Fuerzas Armadas son la institución mejor valorada en nuestro país".

La unidad Tercio 'Alejandro Farnesio' cuarto está ubicada en Ronda, en el segundo acuartelamiento de la Brigada de la Legión a la que pertenece, y constituye uno de sus elementos fundamentales de maniobra.

Esta brigada es la más grande de la Legión, y sus más de dos millares de damas y caballeros legionarios están altamente preparados para participar en misiones internacionales de paz y permanentes, así como en operaciones de apoyo a la población en catástrofes naturales, incendios e inundaciones.

