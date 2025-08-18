Espana agencias

El petróleo de Texas sube un 1 %, hasta 63,42 dólares el barril

Nueva York, 18 ago (EFECOM).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este lunes con una subida del 1 %, hasta 63,42 dólares el barril, pendiente de la cumbre de líderes en Estados Unidos sobre la guerra en Ucrania.

Al cierre de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en septiembre sumaron 0,62 dólares respecto al término de la sesión anterior.

El mercado está pendiente de las reuniones entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y líderes europeos, que intentan avanzar en el proceso de paz de Ucrania.

Esta cumbre sigue a la que celebró el viernes Trump con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska, y tras la que el estadounidense pasó a abogar por un acuerdo de paz directo y no a un alto el fuego previo a las negociaciones.

Se espera que tras la cumbre de hoy en la Casa Blanca haya en los próximos días o semanas una reunión trilateral entre Trump, Zelenski y Putin, posiblemente sobre cesiones de territorio en Ucrania, en referencia a las exigencias planteadas por Moscú.

Según los analistas, el mercado busca pistas para evaluar el impacto de estas reuniones sobre el suministro global de crudo, ya sea por nuevas sanciones a Rusia si no hay resolución, o por una normalización si hay avances positivos.

El asesor comercial de la Casa Blanca Peter Navarro dijo hoy que las compras de crudo ruso por parte de la India están financiando a Rusia en la guerra y le instó a pararlas, en una amenaza velada con posibles sanciones secundarias. EFECOM

