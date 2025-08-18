Espana agencias

El Gobierno estudia un 'decreto ley' que permita avanzar en la 'Agenda Canaria' y gastar el remanente en emergencias

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Ejecutivo va a estudiar la propuesta del Gobierno canario para crear un decreto ley específico para las islas que permita retomar los asuntos de la 'Agenda Canaria' que todavía no han sido satisfechos y que, entre otras cuestiones, incluya la posibilidad de utilizar el remanente de tesorería insular para emergencias como el gasto en migración o la reconstrucción de La Palma tras los estragos de la erupción del volcán.

Así lo ha trasladado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en declaraciones a la prensa tras la reunión mantenida este lunes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de Canarias, Fernando Clavijo, en Lanzarote, donde han abordado asuntos como el reparto de menores migrantes o las inversiones en las islas.

"Hoy ha planteado Fernando Clavijo una posibilidad, y es un real decreto ley específico para Canarias, para que se puedan usar los remanentes para emergencias como el gasto en migración o también medidas para la isla de La Palma. Y el presidente Sánchez lo que ha dicho es que va a estudiar esa posibilidad. En cualquier caso, volvemos a trasladar que lo que esté en la agenda se va a cumplir, con ese mecanismo o con cualquier otro que el Gobierno planteará en el Consejo de Ministros", ha incidido el ministro.

Entre los retos pendientes de la agenda canaria, Torres ha puesto el foco en la deducción del 60 % del IRPF para los ciudadanos de La Palma y ha remarcado que el Gobierno buscará el mecanismo legislativo "que sea preciso" para que, con efecto retroactivo a 1 de enero de este mismo año, se pueda materializar.

APOYO A CANARIAS COMO REGIÓN ULTRAPERIFÉRICA

A pesar de ello, el ministro ha insistido en la necesidad de buscar apoyos parlamentarios para sacar adelante las normas. "Dicho de otro modo: no basta con que tú apruebes un real decreto ley en el Consejo de Ministros y 30 días después no tengas apoyo parlamentario para su convalidación, porque decae. Decae y queda sin efecto", ha razonado.

El ministro ha señalado, asimismo, que la agenda canaria se va "cumpliendo" a pesar de que el Gobierno tiene los presupuestos prorrogados y ha puesto como ejemplo las modificaciones legales necesarias para permitir el reparto de migrantes, que salieron adelante; las ayudas al sector energético; los descuentos en transportes; o los planes de empleo, entre otros.

En la reunión, Sánchez y Clavijo también han tratado la condición de región ultraperiférica única por parte de Canarias, un asunto sobre el que el Gobierno ha mostrado su "apoyo absoluto", según Torres.

El ministro también ha emplazado a las partes a seguir trabajando en la exención de la tasa verde. "Tenemos que seguir trabajando para que esto se amplíe después del año 2030", ha zanjado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Vox celebra la nueva imputación de Gómez y recuerda la querella que presentó contra ella y su asesora por malversación

Vox celebra la nueva imputación

Sánchez visitará mañana Extremadura "para conocer sobre el terreno" la evolución del incendio de Jarilla (Cáceres)

Sánchez visitará mañana Extremadura "para

Ocho incendios activos, ocho controlados y uno estabilizado en Asturias

Infobae

Un incendio en Colmenar Viejo obliga a desalojar varias viviendas por precaución

Infobae

Ángel María Villar, sobre Padrón: "Siempre me defendía, era un hombre leal a sus amigos"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si un hotel te pide

Si un hotel te pide escanear tu DNI para hacer el ‘check-in’ no aceptes: estos son los motivos detrás de la prohibición y las consecuencias económicas

El juez Peinado imputa a Begoña Gómez y su asesora por posible malversación: las cita a declarar de nuevo el 10 y 11 de septiembre

Estas son las tres razas de perros más pacíficas, según un estudio: el perro pastor no está en la lista

Denuncian el robo de tres máquinas recreativas en un mismo bar de Sevilla y la Guardia Civil descubre que era el propio dueño el que simulaba los delitos

Un mecánico aclara si es mejor un coche manual o automático: “Hay muchas opciones”

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 18 agosto

Cuentas bancarias en pareja: cómo se reparte realmente el dinero, según la ley

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

La incertidumbre política internacional frena las bolsas europeas: el Ibex 35 rompe su racha positiva de diez jornadas consecutivas y baja 0,17%

Las diferencias entre cobrar 12 y 14 pagas, según un experto en fiscalidad: “Es algo con lo que mis padres siempre han estado obsesionados”

DEPORTES

Alcaraz se proclama campeón tras

Alcaraz se proclama campeón tras la retirada de Jannik Sinner de la final de Cincinnati

El hijo de Fernando Redondo, leyenda del Real Madrid, debuta en LaLiga: “Mi padre fue el mejor de la historia en su posición”

El FC Barcelona no es el único en tener problemas para cuadrar las cuentas e inscribir a jugadores: el Getafe se presentó con 13 en el partido ante el Celta

A qué hora y dónde ver la final de Cincinnati entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Alcaraz, preparado para una nueva final frente a Sinner: “Gracias a él saco lo mejor de mi tenis”