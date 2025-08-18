Espana agencias

El Gobierno defiende que ha movilizado "todos los recursos del Estado" contra el fuego y pide al PP "arrimar el hombro"

Por Newsroom Infobae

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido este lunes que el Gobierno ha puesto en disposición "todos los recursos que dispone el Estado" para luchar contra el fuego, a la vez que ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de hacer "declaraciones irresponsables" y ha pedido "arrimar el hombro" a los 'populares'.

"Todo es todo", ha sostenido Óscar López en una comparecencia desde el Ministerio para hacer balance de los resultados del Plan del Gobierno contra las estafas telefónicas y por SMS, donde también se ha referido a la situación actual de los incendios que afectan a gran parte del territorio nacional.

Según ha recalcado López, "todos los recursos del Estado están movilizados" y ha explicado que la Unidad Central de Emergencias lleva movilizada desde principios de agosto para luchar contra los incendios forestales.

Del mismo modo, el ministro cree que se han atendido las peticiones de todas las comunidades autónomas, recriminando a los 'barones' del PP que "con una mano estén agradeciendo la colaboración del Gobierno y con la otra se trate de hacer oposición".

"Creo que lo que hay que hacer es arrimar el hombro. Y las comunidades autónomas son Estado. Y los presidentes autonómicos no son comentaristas ni tertulianos, son presidentes que tienen obligaciones y que tienen competencias. Y toda España sabe que las comunidades autónomas tienen competencias en la prevención y en la extinción", ha añadido López.

El ministro ha insistido en el Pacto de Estado que reclama el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la vez que ha señalado como "importante" que Feijóo "deje de hacer declaraciones irresponsables a las que ya tiene acostumbrados".

"Ahora mismo, prioridad a la extinción de los incendios, salvar vidas de los servidores públicos y del resto de ciudadanos, salvar nuestro ecosistema y apagar los incendios", ha concluido.

