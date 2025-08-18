Espana agencias

El Elche llena el Martínez Valero en su partido de regreso a Primera ante el Betis

Expectación máxima en Alicante al agotarse las entradas para el esperado duelo, primer llenazo tras volver a la máxima categoría. La convivencia entre seguidores genera ambiente festivo, destacando el impacto del enfrentamiento sobre la ciudad

Por Newsroom Infobae

Elche (Alicante), 18 ago (EFE).- El Elche ha vendido todas las localidades disponibles para el partido que esta noche enfrentará al equipo ilicitano con el Real Betis en lo que supone, dos años después, su regreso a Primera División, según informó el club alicantino.

El club ilicitano cuenta con una masa social de 27.000 aficionados, récord histórico de la entidad en sus 102 años de historia, por lo que el resto del aforo, apenas 4.388 localidades, son destinadas a la afición rival y a la venta en taquillas.

A última hora de la tarde, el Elche informó de que todo el aforo ya está vendido, por lo que el estadio ilicitano vivirá el primer lleno de la temporada.

La visita del Betis ha levantado, además, una gran expectación en la provincia de Alicante, donde el conjunto sevillano cuenta con un gran número de simpatizantes.

Desde primera hora de la tarde, y a pesar de la ola de calor, aficionados del Elche y del Betis han convivido en perfecta armonía y se han dado cita en los aledaños del estadio para recibir a sus respectivos equipos, llenando de verde y blanco, los colores de ambos conjuntos, la avenida del estadio Martínez Valero. EFE

