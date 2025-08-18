Denuncian que la motobomba del accidente mortal en León "tenía más de 20 años"

Soria, 18 ago (EFE).- Sindicatos y trabajadores del sector forestal han denunciado este lunes que el vehículo en el que anoche perdió la vida el brigadista de 57 años procedente de Soria, cuando trabajaba en el incendio de Yeres (León), "tenía más de 20 años y no estaba preparado para circular por el monte".

El teniente de alcalde del municipio soriano de Bayubas de Abajo -sede de la base en la que trabajaba el brigadista-, Javier Sancho, también vinculado al sector forestal, se ha sumado a esta denuncia y ha declarado a EFE que el compañero fallecido "era un conductor muy experimentado y controlaba estos operativos, pero la autobomba no está preparada para incendios de ese nivel en alta montaña".

Sancho, que conocía muy bien a la víctima pues había podido trabajar junto a él en varias ocasiones, ha destacado la pasión por su trabajo y su total disponibilidad para ayudar en cualquier operativo anti incendios de la Junta de Castilla León.

"Era un tío muy majo, con experiencia y muy querido por todos los vecinos del municipio", ha destacado el teniente de alcalde, quien ha lamentado que sigan ocurriendo estas tragedias que "se pueden evitar si en vez de vivir de protocolos nos facilitaran el trabajo en el monte".

Sancho ha confirmado que la noticia de su fallecimiento ha dejado consternados a todos los vecinos del municipio soriano, ya que, aunque no era natural del pueblo, "era parte de nuestra vida y nuestro equipo desde hace muchos años", ha lamentado.

Así, ha reiterado que su muerte supone una dura pérdida para la comunidad forestal y para Soria, donde se le recordará por su entrega y cercanía que siempre le colocaban en primera línea contra el fuego.

En este sentido, Sancho ha querido trasladar la tristeza y desolación de los compañeros de convoy del fallecido que tienen previsto su regreso durante la jornada de este lunes a Soria.

"Sus compañeros están destrozados y en shock", ha confirmado el teniente de alcalde de Bayubas de Abajo, donde las banderas ya ondean a media asta y con crespón negro por esta tercera víctima a causa de la ola de fuego que azota a Castilla y León.

Los sindicatos UGT y CGT han exigido a la Junta de Castilla y León una investigación exhaustiva de lo ocurrido, ya que consideran "inaceptable" que se sigan produciendo este tipo de accidentes.EFE

aal/orv/icn