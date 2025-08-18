Espana agencias

Alfonso Rueda reconoce que "no era el momento" para el tuit del PPdeG contra Pedro Sánchez: "Bien retirado está"

Por Newsroom Infobae

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha reconocido que "no era el momento" para publicar en la red social 'X' de los populares gallegos un mensaje en el que, con una foto del titular del Gobierno gallego junto al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, acompañaban el siguiente texto: "Una imagen. Dos presidentes. Uno al mando. Otro ocupa el cargo. No hace falta decir más".

Un mensaje que poco después fue eliminado de la cuenta del PPdeG y del que, este lunes, a preguntas de los medios, Alfonso Rueda ha asegurado que no tuvo constancia hasta después de que fuese borrado y ha considerado que, en todo caso, "bien retirado está".

En la rueda de prensa posterior a la primera reunión para preparar la activación de ayudas para las zonas afectadas por los incendios, el responsable autonómico ha apuntado que este domingo "había muchas cosas que algunos esperaban que le dijera" al presidente del Gobierno y que, en su opinión, "en otro contexto serían bastante procedentes", pero ayer, ha dicho, "no era el momento para eso y mucho menos de exteriorizarlo públicamente más allá de lo conveniente".

"Lo que interesa a los gallegos ahora mismo es que recibamos ayuda y que centremos los esfuerzos, incluso los comunicativos, en pedir que se nos envíe", ha insistido.

Dicho esto, ha manifestado que durante estos días ha visto "provocaciones directas y falta de empatía" desde el "lugar de vacaciones de algunos miembros del Gobierno". "Mi partido, la gente que trabaja conmigo, yo no quiero que caiga en eso y, si cae, que lo rectifique inmediatamente", ha zanjado.

