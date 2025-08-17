Unos 150 concentrados en Barcelona piden "responsabilidades" al Gobierno sobre el atentado del 17A

Unas 150 personas se han concentrado este domingo a mediodía ante la Jefatura de Policía en la Via Laietana de Barcelona, convocadas por la plataforma independentista 17-A Exigim Responsabilitats, para exigir "responsabilidades" al Gobierno por los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) en 2017.

Entre el grupo de manifestantes se podían ver banderas 'esteladas' y pancartas con mensajes como 'Veritat, justícia i reparació', 'Estat espanyol còmplice' y 'Estat espanyol assasí'.

En la lectura de un comunicado, pronunciada por el actor Manel Barceló, han criticado "vínculos" del CNI con algunos de los atacantes.

En palabras de los convocantes, las "cloacas del Estado han resistido", tanto durante el Gobierno del PP como ahora con el Gobierno de PSOE y Sumar, por lo que exigen desclasificar documentos reservados.

Entre los concentrados se ha podido ver al secretario general de Junts, Jordi Turull, y la expresidenta del Parlament Laura Borràs (Junts).