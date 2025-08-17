Espana agencias

Feijóo celebra "la rectificación del Gobierno" tras anunciar más recursos y pide que concrete "qué va a mandar y cuándo"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado "la rectificación del Gobierno" en la lucha contra los incendios que afectan a Galicia, Castilla y León y Extremadura, y ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que concrete "qué va a mandar y cuándo".

Así lo ha hecho después de que Sánchez visitara el Centro de Coordinación Operativo contra incendios en Ourense y asegurara que se pondrán "todos los recursos" del Estado a disposición de los dispositivos de extinción.

"El único camino contra los fuegos tan extraordinarios que vivimos es usar hasta el último recurso disponible del Estado y de la UE. Aunque hacerlo una semana después es tarde, cabe dar la bienvenida a la rectificación del Gobierno y pedir que se concrete", ha escrito Feijóo en redes sociales.

En este sentido, ha exigido al Ejecutivo "pasar ya de la generalidad a la concreción para compensar el tiempo perdido: qué va a mandar y cuándo".

El líder del PP ha resaltado que disponer de más medios de la UE y de más efectivos y máquinas del Ejército "es imprescindible" y ha subrayado que "hay que atender todas las peticiones de las CCAA, sin excepciones ni excusas".

No obstante, considera que esta movilización de efectivos y recursos llega tarde: "Muchos españoles tenemos la sensación de que los recursos que se prometen activar hoy, cuando Sánchez se ha decidido a salir de La Mareta, deberían haber llegado mucho antes, cuando miles de personas tuvieron que ser desalojadas a la fuerza de sus viviendas", declara.

ERRORES DE SÁNCHEZ

En opinión de Feijóo, Sánchez ha reconocido hoy cinco errores propios: falta de previsión, de planificación, de anticipación, de inversión y de reacción.

"A estas alturas de la crisis, el sentido de Estado contra la emergencia ya solo puede empezar porque no escatime ni un solo medio para combatirla", indica el líder del PP.

Para Feijóo, "la total colaboración debería haber sido la prioridad desde el minuto uno, en esta y en cualquier emergencia".

El presidente del PP resalta que "todas las comunidades, con independencia del color político, lo han entendido así, y que ése es el ejemplo a seguir por parte de todos".

Feijóo pide al Gobierno que demuestre que a partir de ahora "va a estar por encima del oportunismo político y los chascarrillos partidistas".

"En una situación así, la gente y los agentes que llevan días luchando contra él merecen el apoyo inequívoco de todas sus administraciones", concluye.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez propone un "gran pacto" de Estado para la "mitigación y la adaptación" a la emergencia climática del país

Infobae

Alfonso Rueda pide a Sánchez que movilice "cuanto antes" a las Fuerzas Armadas: "Es una petición lógica"

Infobae

El Ayuntamiento de Ondarroa (Vizcaya) denuncia la expulsión de un policía municipal de la zona de txosnas en fiestas

Infobae

Sánchez propone un "gran pacto" de Estado para la "mitigación y adaptación" a la emergencia climática

Infobae

Prisión provisional para el detenido por una imprudencia grave que causó el incendio de Oímbra (Ourense)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una arrendadora tendrá que devolver

Una arrendadora tendrá que devolver 19.522 euros a su inquilino por haberle subido el alquiler de una vivienda de protección oficial de forma fraudulenta

Tras revisar un contrato hipotecario, la Justicia reduce la deuda reclamada por Liberbank y ordena devolver cobros indebidos por cláusulas abusivas

Rueda y Sánchez escenifican unidad en Ourense ante la oleada de incendios: “Probablemente sea el mayor despliegue de la historia del mecanismo europeo de protección civil”

Óscar Puente ve “muy probable” que hoy tampoco se reabra el servicio de AVE entre Madrid y Galicia

Von der Leyen, Macron y Merz acompañarán a Zelensky a la reunión con Donald Trump en la Casa Blanca

ECONOMÍA

¿Cuándo llegarán a España los

¿Cuándo llegarán a España los coches autónomos?: avances técnicos, proyectos en marcha y el reto de la normativa

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Qué factores han provocado el declive de la energía solar en España, según Financial Times: de los precios cero al colapso de la red

La tarifa de la luz en España para este 18 de agosto

DEPORTES

La trágica historia de la

La trágica historia de la pandilla de Darío Barrio, los pioneros del salto BASE: todos fallecidos en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”