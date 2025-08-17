El Ayuntamiento de Ondarroa (Vizcaya) denuncia la expulsión de un policía municipal de la zona de txosnas en fiestas

El Ayuntamiento de Ondarroa (Vizcaya) ha denunciado la expulsión de un policía municipal de la zona de txosnas en las fiestas de Andra Mari del municipio, y ha advertido de que "tomará medidas" ante este tipo de actuaciones, que considera "muy graves".

La alcaldesa, Urtza Alkorta Arrizabalaga (EH Bildu), ha emitido un comunicado en el que denuncia que este pasado sábado un trabajador municipal fuera de servicio fue expulsado del recinto festivo por ser policía municipal.

Alkorta asegura que el Ayuntamiento de Ondarroa no admite este tipo de conductas y ofrecerá protección de todos los agentes de la Guardia Urbana y al resto de empleados municipales, especialmente a policía al que ayer echaron de la zona de txosnas.