El Ayuntamiento de Ondarroa (Vizcaya) denuncia la expulsión de un policía municipal de la zona de txosnas en fiestas

El Ayuntamiento de Ondarroa (Vizcaya) ha denunciado la expulsión de un policía municipal de la zona de txosnas en las fiestas de Andra Mari del municipio, y ha advertido de que "tomará medidas" ante este tipo de actuaciones, que considera "muy graves".
La alcaldesa, Urtza Alkorta Arrizabalaga (EH Bildu), ha emitido un comunicado en el que denuncia que este pasado sábado un trabajador municipal fuera de servicio fue expulsado del recinto festivo por ser policía municipal.
Alkorta asegura que el Ayuntamiento de Ondarroa no admite este tipo de conductas y ofrecerá protección de todos los agentes de la Guardia Urbana y al resto de empleados municipales, especialmente a policía al que ayer echaron de la zona de txosnas.
Últimas Noticias
Unos 150 concentrados en Barcelona piden "responsabilidades" al Gobierno sobre el atentado del 17A
Sánchez propone un "gran pacto" de Estado para la "mitigación y la adaptación" a la emergencia climática del país
Alfonso Rueda pide a Sánchez que movilice "cuanto antes" a las Fuerzas Armadas: "Es una petición lógica"
El PP acusa a Morant de "solo pensar en las urnas en mitad de legislatura y en plena reconstrucción"
El Gobierno dice que ha puesto todos sus medios al servicio de la Junta de Extremadura y activado el Mecanismo Europeo
MÁS NOTICIAS