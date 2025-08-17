Clavijo espera que su encuentro este lunes con Sánchez agilice una distribución "razonable" de menores migrantes

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, espera que la reunión de mañana con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ayude a agilizar el establecimiento de un flujo de distribución "razonable" de menores migrantes entre las comunidades autónomas para resolver la situación de hacinamiento en las islas.

"La modificación de la ley (de Extranjería) está hecha. El Supremo le ha dicho al Gobierno de España que tiene que asumir su obligación. Espero que ya el presidente (Pedro Sánchez) dé las instrucciones claras para que se pueda resolver el hacinamiento, máximo cuando previsiblemente, tras la segunda quincena de septiembre, puedan empezar a mejorar las condiciones de navegación y empiecen a llegar (migrantes)", ha señalado este domingo ante los medios tras ser preguntado por ello en un acto en San Juan de la Rambla, en Tenerife.

En ese sentido, Clavijo ha recordado la necesidad de dar solución y agilidad a esta cuestión, ya que en el archipiélago se necesitará "habilitar espacios" para poder atender "a quienes van a venir", así como establecer un flujo de distribución "razonable" que ponga, en caso de los menores migrantes, "el interés general del menor por encima de todo", y que también haga "justicia" con Canarias.

ENCUENTRO EN LANZAROTE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, se reunirán este lunes en el Cabildo de Lanzarote, aprovechando la estancia veraniega del jefe del Ejecutivo central en la isla, un encuentro en el que se prevé abordar migración, agenda canaria y asuntos presupuestarios.

La reunión comenzará a las 16.30 horas y asistirá el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Clavijo ha precisado hace unos días que en el encuentro se abordarán asuntos como el tema migratorio, la agenda canaria, temas presupuestarios y acciones del Gobierno, mientras espera que los compromisos que se alcancen sean "ejecutados y cumplidos" por parte de los diferentes Ministerios.

En concreto, el presidente regional se ha quejado de que los compromisos que se adquirieron en la pasada reunión, celebrada en La Palma, "no se han cumplido": "Puedo entender la situación política, pero sí espero que de esta reunión y esos acuerdos pues salgan acciones concretas que se pueden cristalizar en los próximos meses".

UNA REUNIÓN "INTERESANTE E INTENSA"

Preguntado esta semana por las previsiones del encuentro, el presidente canario ha vuelto a reconocer que esta legislatura está "siendo difícil", pero ha defendido que si "hay voluntad y ganas" siempre se pueden conseguir avances. En ese sentido, ha previsto que esta sea una reunión "interesante e intensa", que permita abordar cuestiones "importantes" de la agenda canaria, entre ellas el transporte gratuito en las islas y la reconstrucción de La Palma tras el volcán porque, ha recordado, "todavía no acaba de reconstruirse".

"Canarias necesita la presencia del Estado. Hay un asunto importante, y ese es la Política Agraria Común: Ese nuevo escenario presupuestario en el que la Unión Europea pretende recortar significaría, de facto, acabar con nuestro sector primario... Y ya estamos viendo en la Península las consecuencias de no trabajar el campo (en referencia a los incendios) y, desde luego, de esa importancia que el sector primario tiene a la hora de conservar nuestra biodiversidad", señaló el presidente regional este 15 de agosto ante los medios de comunicación, en un acto con motivo de la festividad de la Virgen de Candelaria, en la isla de Tenerife.