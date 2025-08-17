Aparecen carteles llamando al acto de Sortu de 27 de septiembre en el 50 aniversario del fusilamiento de Txiki y Otaegi

Los municipios de Euskadi han aparecido estos últimos días con carteles en sus calles en los que se llama al "acto nacional" que celebrará Sortu en Pamplona el 27 de septiembre, cuando se cumplen 50 años del fusilamiento en el franquismo de los miembros de ETA Jon Paredes Manot 'Txiki' y Ángel Otaegi.

Sortu, que cada año celebra actos en esta fecha al considerarlo "el día del Movimiento de Liberación Nacional", en esta ocasión, transcurrido medio siglo desde la ejecución de Txiki y Otaegi, ha convocado un "acto nacional" en el pabellón Anaitasuna de la capital navarra.

En los carteles aparecidos estos días en las localidades vascas se ven las fotos de Jon Paredes Manot y Ángel Otaegi junto al lema 'Askatzera lotuak', elegido para el acto de Pamplona y que emplaza a "deshacer el nudo, atado y bien atado" que, para Sortu, dejó Franco tras su fallecimiento.

La formación abertzale dio a conocer este encuentro, en el que reclamará "la soberanía para Euskal Herria", después de que el Gobierno de Pedro Sánchez convocara actos para conmemorar los 50 años transcurridos desde la muerte del dictador Francisco Franco, el inicio de la transición y el paso a la democracia. Sortu criticó que el Ejecutivo español reivindicara "lo que se ha vendido como reforma o transición con decenas de actos", en vez de abordar "una revisión de la historia".