Espana agencias

Aparecen carteles llamando al acto de Sortu de 27 de septiembre en el 50 aniversario del fusilamiento de Txiki y Otaegi

Por Newsroom Infobae

Guardar

Los municipios de Euskadi han aparecido estos últimos días con carteles en sus calles en los que se llama al "acto nacional" que celebrará Sortu en Pamplona el 27 de septiembre, cuando se cumplen 50 años del fusilamiento en el franquismo de los miembros de ETA Jon Paredes Manot 'Txiki' y Ángel Otaegi.

Sortu, que cada año celebra actos en esta fecha al considerarlo "el día del Movimiento de Liberación Nacional", en esta ocasión, transcurrido medio siglo desde la ejecución de Txiki y Otaegi, ha convocado un "acto nacional" en el pabellón Anaitasuna de la capital navarra.

En los carteles aparecidos estos días en las localidades vascas se ven las fotos de Jon Paredes Manot y Ángel Otaegi junto al lema 'Askatzera lotuak', elegido para el acto de Pamplona y que emplaza a "deshacer el nudo, atado y bien atado" que, para Sortu, dejó Franco tras su fallecimiento.

La formación abertzale dio a conocer este encuentro, en el que reclamará "la soberanía para Euskal Herria", después de que el Gobierno de Pedro Sánchez convocara actos para conmemorar los 50 años transcurridos desde la muerte del dictador Francisco Franco, el inicio de la transición y el paso a la democracia. Sortu criticó que el Ejecutivo español reivindicara "lo que se ha vendido como reforma o transición con decenas de actos", en vez de abordar "una revisión de la historia".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Ayuntamiento de Ondarroa (Vizcaya) denuncia la expulsión de un policía municipal de la zona de txosnas en fiestas

Infobae

Feijóo celebra "la rectificación del Gobierno" tras anunciar más recursos y pide que concrete "qué va a mandar y cuándo"

Feijóo celebra "la rectificación del

Sánchez propone un "gran pacto" de Estado para la "mitigación y adaptación" a la emergencia climática

Infobae

Prisión provisional para el detenido por una imprudencia grave que causó el incendio de Oímbra (Ourense)

Infobae

BNG pide dotar de 200 millones un fondo extraordinario por la ola de incendios, que ve como un "punto de inflexión"

BNG pide dotar de 200
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una arrendadora tendrá que devolver

Una arrendadora tendrá que devolver 19.522 euros a su inquilino por haberle subido el alquiler de una vivienda de protección oficial de forma fraudulenta

Tras revisar un contrato hipotecario, la Justicia reduce la deuda reclamada por Liberbank y ordena devolver cobros indebidos por cláusulas abusivas

Rueda y Sánchez escenifican unidad en Ourense ante la oleada de incendios: “Probablemente sea el mayor despliegue de la historia del mecanismo europeo de protección civil”

Óscar Puente ve “muy probable” que hoy tampoco se reabra el servicio de AVE entre Madrid y Galicia

Von der Leyen, Macron y Merz acompañarán a Zelensky a la reunión con Donald Trump en la Casa Blanca

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4

¿Cuánto cuesta mantener una piscina en 2025? Todos los factores que influyen en el precio

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 17 agosto

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once este 17 de agosto

¿Cuándo llegarán a España los coches autónomos?: avances técnicos, proyectos en marcha y el reto de la normativa

DEPORTES

La trágica historia de la

La trágica historia de la pandilla de Darío Barrio, los pioneros del salto BASE: todos fallecidos en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”