Aizcorbe (Vox) dice que las políticas de Gobierno y Generalitat "están propiciando el auge del islamismo"

El diputado de Vox en el Congreso Juanjo Aizcorbe ha afirmado este domingo que las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez y del Govern de Salvador Illa "están propiciando el auge del islamismo, el auge del yihadismo, sin ningún tipo de rubor".

En declaraciones en Barcelona antes del acto de Acvot y Plataforma 17 de Agosto por los 8 años de los atentados del 17A en Barcelona y Cambrils (Tarragona), ha dicho que las consecuencias de esas políticas se ven en Catalunya "de forma constante" porque los catalanes notan en sus municipios un aumento del islamismo.

También considera que esas políticas se reflejan en que "sólo 81 operaciones antiyihadistas se han producido en España durante el año 2025, que es la totalidad del año 2024, de las cuales 14 operaciones en Catalunya y 27 detenciones en Catalunya".

"Esto, más allá de las detenciones, indica el auge de algo que viene, sin duda alguna, acompañado y refrendado por el rebrote de la inmigración ilegal", ha añadido.

COMISIÓN DEL 17A

Como miembro de la comisión del Congreso sobre el 17A, ha dicho que se creó "con fines espúreos, solicitada por los partidos independentistas", pero que se ha convertido en una comisión donde se habla de un abandono de las víctimas del 17A y de muchos otros atentados, ha dicho.

Para él, las víctimas del terrorismo son "una de las grandes asignaturas pendientes de España, y está claro que ni el Gobierno actual ni sus socios están dispuestos a mejorar las condiciones de ayuda" a todas ellas.

