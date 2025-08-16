Espana agencias

Temas del día de EFE Economía del sábado, 16 de agosto de 2025

Por Newsroom Infobae

Guardar

BOLSA IBEX

Madrid - El Ibex 35, el principal índice de la Bolsa española, recuperó este miércoles los 15.000 puntos, una cota que no alcanzaba en 18 años, periodo en el que un tercio de sus componentes ha cambiado y en el que algunas compañías han perdido capitalización y otras, como Inditex, la han multiplicado.

(Texto)

.

RETO DEMOGRÁFICO

Madrid - León, Zamora, Lugo y Orense, provincias cuya población tiene una edad media superior a los 50 años, registran tantos pensionistas como cotizantes a la Seguridad Social en su territorio, al igual que Asturias, cuya media de edad poblacional es de 49,77 años de edad, también muy superior a la del conjunto de España.

(Texto)

.

PESCA TURISMO

Madrid - La flota pesquera y las mariscadoras diversifican su actividad y completan sus ingresos con los negocios de 'turismo marinero' o pescaturismo, que muestran al público el trabajo en el mar y que se benefician sobre todo de los visitantes extranjeros al litoral español.

(Texto)

.

MÉXICO TURISMO

Ciudad de México - Hoteleros y empresarios del balneario de Acapulco, consideran que la alerta de viaje emitida por Estados Unidos para que sus ciudadanos eviten visitar 30 estados mexicanos debido a la violencia, incluidos el sureño estado de Guerrero, afectará la recuperación del turismo y la economía de las familias que dependen de esta industria.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

.

Agenda informativa

==================

Madrid.- RYANAIR HUELGA.- Continúa la huelga de Azul Handling, la empresa que se ocupa de los servicios en tierra de Ryanair.

.

EFECOM

mam

.

Redacción EFE Economía (34)913 46 75 74

Puede escribir a economia@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La alta velocidad Madrid-Galicia continuará suspendida para lo que resta de día

Renfe mantiene la situación de emergencia por incendios en Ourense y Lugo, lo que obliga a suspender conexiones rápidas entre ambas regiones mientras solo circulan algunos trenes especiales Madrid-Zamora, afectando también los trayectos de media y larga distancia

Infobae

Sector terciario prevé impacto por alerta de viaje de EE.UU. a Guerrero, en sur de México

Hoteleros y empresarios advierten que la advertencia estadounidense para no visitar Guerrero amenaza la llegada de visitantes internacionales, lo que podría afectar reservaciones, la economía local y el flujo turístico durante los meses clave de la próxima temporada alta

Infobae

Temás del día de EFE Economía del domingo, 17 de agosto de 2025

El banco presidido por Carlos Torres prevé actualizar la propuesta a los titulares de Sabadell, mientras el alojamiento en cámperes españoles registra cifras históricas y la recolección de uvas se reduce por condiciones climáticas adversas

Infobae

Sare reprocha que se intenten "criminalizar" proclamas "legítimas" como la "vuelta a casa" de los presos de ETA

Infobae

Extremadura pide al Gobierno analizar su pedido de más medios desde lo "estrictamente técnico" al margen de la política

Extremadura pide al Gobierno analizar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Palacios de Jamuz, el pueblo

Palacios de Jamuz, el pueblo leonés de 60 habitantes que ha arrasado el fuego: “No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico”

Cuatro militares de la UME heridos en el incendio de Yeres: tres de ellos sufren varias quemaduras

Javier Lambán, el histórico dirigente aragonés que denunció que el PSOE de Sánchez es un “páramo” para las voces críticas

El abuso de las aerolíneas en plena crisis: los incendios cortan los trenes y los vuelos a Galicia se disparan a más de 400 euros

Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los números

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 16 agosto

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

El absentismo laboral genera pérdidas de 100.000 millones al año: casi el 7% de los ocupados no acude a su puesto de trabajo

Un emprendedor vende su empresa por 1.600 millones de dólares y solo se queda 100: “No creo en los multimillonarios”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Cesc Fàbregas explica cuál es

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”

Franco Mastantuono, la nueva perla argentina del Real Madrid: cuánto ha costado, su relación con Messi y el Barcelona o el motivo de su dorsal