Temas del día de EFE Economía del sábado, 16 de agosto de 2025

BOLSA IBEX

Madrid - El Ibex 35, el principal índice de la Bolsa española, recuperó este miércoles los 15.000 puntos, una cota que no alcanzaba en 18 años, periodo en el que un tercio de sus componentes ha cambiado y en el que algunas compañías han perdido capitalización y otras, como Inditex, la han multiplicado.

RETO DEMOGRÁFICO

Madrid - León, Zamora, Lugo y Orense, provincias cuya población tiene una edad media superior a los 50 años, registran tantos pensionistas como cotizantes a la Seguridad Social en su territorio, al igual que Asturias, cuya media de edad poblacional es de 49,77 años de edad, también muy superior a la del conjunto de España.

PESCA TURISMO

Madrid - La flota pesquera y las mariscadoras diversifican su actividad y completan sus ingresos con los negocios de 'turismo marinero' o pescaturismo, que muestran al público el trabajo en el mar y que se benefician sobre todo de los visitantes extranjeros al litoral español.

MÉXICO TURISMO

Ciudad de México - Hoteleros y empresarios del balneario de Acapulco, consideran que la alerta de viaje emitida por Estados Unidos para que sus ciudadanos eviten visitar 30 estados mexicanos debido a la violencia, incluidos el sureño estado de Guerrero, afectará la recuperación del turismo y la economía de las familias que dependen de esta industria.

Agenda informativa

Madrid.- RYANAIR HUELGA.- Continúa la huelga de Azul Handling, la empresa que se ocupa de los servicios en tierra de Ryanair.

