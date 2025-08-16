Espana agencias

Temás del día de EFE Economía del domingo, 17 de agosto de 2025

El banco presidido por Carlos Torres prevé actualizar la propuesta a los titulares de Sabadell, mientras el alojamiento en cámperes españoles registra cifras históricas y la recolección de uvas se reduce por condiciones climáticas adversas

BBVA SABADELL

Madrid - El BBVA volverá a ajustar a finales de este mes la ecuación de canje de la opa al Banco Sabadell para actualizar la oferta, ya que la entidad catalana distribuye a sus accionistas el próximo 29 de agosto un nuevo dividendo en efectivo de 7 céntimos de euros por acción.

TURISMO CÁMPINES

Madrid - La ocupación en los cámpines españoles superará en agosto la cifra del mes de julio a pesar de la subida de precios y también la del 2024, cuando se registraron más de 4,2 millones de campistas en España.

AGRICULTURA VENDIMIA

Madrid - A pesar del calor, la agricultura sigue su curso y la vendimia toma forma en un país que en esta campaña contará con 116.400 hectáreas menos de producción que han sido declaradas en siniestro por las inclemencias del tiempo, en especial, las tormentas de pedriscos.

Agenda informativa

==================

Madrid.- RYANAIR HUELGA.- Continúa la huelga de Azul Handling, la filial de servicios en tierra de Ryanair.

EFECOM

