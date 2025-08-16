Espana agencias

Rueda y la conselleira do Medio Rural visitan el centro de coordinación de Ourense para seguir los incendios

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visitará el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de Ourense para hacer el seguimiento de la situación de los incendios forestales. La previsión es que llegue al centro sobre las 13,30 horas.

Galicia, y con especial intensidad Ourense, donde sigue decretado el nivel 2 de alerta para toda la provincia a causa de los incendios, ha vivido otra dura noche de lucha contra las llamas que ha sumado varios centenares de hectáreas calcinadas. En la mañana de este sábado permanecen sin extinguir un total 18 incendios que arrasan casi 43.500 hectáreas, la mayor parte en Ourense.

Y es que Ourense, tras la unión de dos incendios en Chandrexa de Queixa y después de unificarse este con el registrado en Mormentelos, en Vilariño de Conso, hasta superar las 16.000 hectáreas, registra el que hasta ahora supone el incendio más grande de la historia de Galicia, de acuerdo con los registros oficiales de la Xunta, que pueden variar de los cómputos de otras entidades e instituciones.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Jorge Azcón y la alcaldesa de Ejea acuden al acto civil privado para despedir a Javier Lambán

Infobae

Asociaciones judiciales progresistas piden romper relaciones comerciales y diplomáticas con Israel

Asociaciones judiciales progresistas piden romper

La alcaldesa de Zaragoza traslada su admiración por la capacidad de lucha de Lambán y su defensa de Aragón

La alcaldesa de Zaragoza traslada

PSOE critica la visita de Feijóo y Mañueco a Palacios del Sil (León) por hacer del incendio "un escenario de propaganda"

Infobae

Alegría destaca que Lambán defendió con vehemencia sus ideas que "solían coincidir siempre con la mejora de Aragón"

Alegría destaca que Lambán defendió
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Palacios de Jamuz, el pueblo

Palacios de Jamuz, el pueblo leonés de 60 habitantes que ha arrasado el fuego: “No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico”

Cuatro militares de la UME heridos en el incendio de Yeres: tres de ellos sufren varias quemaduras

Javier Lambán, el histórico dirigente aragonés que denunció que el PSOE de Sánchez es un “páramo” para las voces críticas

El abuso de las aerolíneas en plena crisis: los incendios cortan los trenes y los vuelos a Galicia se disparan a más de 400 euros

Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Este es el precio de la luz en España para este 17 de agosto

Este precioso pueblo en Valencia ofrece trabajo y viviendas por 50.000 euros debido a la despoblación

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Cesc Fàbregas explica cuál es

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”

Franco Mastantuono, la nueva perla argentina del Real Madrid: cuánto ha costado, su relación con Messi y el Barcelona o el motivo de su dorsal