Puente confirma que no habrá AVE Madrid-Galicia y se sorprende por las carreteras abiertas

Madrid, 16 ago (EFECOM).- El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha confirmado que hoy tampoco habrá servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia, y se ha mostrado sorprendido porque en condiciones similares se mantengan abiertas las carreteras.

"Se confirma que hoy tampoco habrá servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia", ha afirmado Puente este sábado en la red social X.

Ha añadido: "Respetamos las decisiones de protección civil, aunque no deje de sorprendernos que en condiciones similares se mantengan abiertas carreteras, con claro riesgo para la seguridad de las personas".

La circulación de la alta velocidad entre Madrid y Galicia continúa interrumpida desde el jueves. Anteriormente, había sufrido la vía cortes intermitentes.

Según ha informado Adif este sábado en la red social X a las 9.00 horas, además de la línea de alta velocidad, están afectados a causa de los incendios forestales otros tres tramos de vía, uno el de Herradón-La Cañada-Ávila, en la línea Madrid-Ávila; otro entre Monterufado-Villamartín, en la línea León-Monforte de Lemos; y un tercero entre Carbajales-Serracín de Aliste, en la línea Zamora-Sanabria.

Según explicó ayer Puente, la vía férrea entre Madrid y Galicia estaba operativa al 100 %, tras haberlo verificado Adif con una máquina exploradora que mantiene activa 24 horas, pero que, por ella no circulaban trenes, por recomendación de protección civil y bomberos. EFECOM