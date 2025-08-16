PSOE critica la visita de Feijóo y Mañueco a Palacios del Sil (León) por hacer del incendio "un escenario de propaganda"

El PSOE del municipio leonés de Palacios del Sil ha mostrado este sábado su "más profundo rechazo e indignación" ante la visita del presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, a la zona afectada por los incendios forestales en la provincia de León, al considerar que "lejos de aportar soluciones o medidas reales ante la emergencia, convirtieron una tragedia ambiental en un escenario de propaganda".

Los socialistas han afirmado que los dirigentes del PP constituyeron un "supuesto puesto avanzado de control" a 17 kilómetros del incendio más próximo y retiraron un bulldozer de las labores de extinción para colocarlo, junto a un camión de Protección Civil, "como fondo para su rueda de prensa".

"Ahórrense el teatro. Palacios del Sil no necesita montajes ni promesas; necesita inversiones reales y políticas de prevención efectivas", han reprochado los socialistas.

En este sentido, han recordado que han reclamado desde hace más de diez años un Plan de Emergencias Municipal, tras episodios como incendios de viviendas, nevadas que aislaron núcleos poblacionales y otros sucesos que, según han aseverado, "se han gestionado con improvisación, poniendo en riesgo la vida de los vecinos y vecinas".

Asimismo, han lamentado que la Junta impone restricciones bajo figuras de protección como la Zona de Especial Protección para las Aves (Zepa) o zonas de conservación del oso y el urogallo "sin acompañarlas de recursos ni planes de gestión". "Reciben fondos por nuestro territorio, pero no los reinvierten en prevención ni en mejora del entorno", han apuntado.

Los socialistas han achacado además los problemas actuales a los recortes en medios de prevención y extinción, así como a políticas que "impiden labores básicas" como desbroces o mantenimiento de cortafuegos, lo que "agrava una situación ya denunciada tras el gran incendio de octubre de 2017".

Asimismo, el PSOE ha incidido en la ausencia de respuestas por parte de los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente sobre solicitudes de limpieza de caminos o actuaciones para evitar que el incendio permaneciera activo durante más de siete días.