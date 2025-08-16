Óscar Puente: "No hay tantos buses listos para ser contratados, ni tenemos capacidad"

Madrid, 16 ago (EFECOM).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado que "no hay tantos buses listos para ser contratados" para poner en marcha un servicio alternativo por carretera a la linea de Alta Velocidad Madrid y Galicia y que tampoco su departamento tiene capacidad para ello.

El ministro ha salido al paso en la red social X a las peticiones de un servicio de autobuses alternativo a la línea de alta velocidad que une la capital de España y Galicia y que lleva interrumpido desde el jueves.

Puente ha recordado que el primer día que se interrumpió la circulación de trenes, Adif puso un servicio alternativo de autobuses y les cortaron la carretera, "lo que es aún peor para los viajeros que se quedan tirados", una situación que es probable que volviera a ocurrir si se decidiera poner este servicio en marcha.

"No se trata de suplir un tren o 4 trenes con autobuses. Se trata de proporcionar ese servicio a miles de personas", ha apuntado Puente.

Para ello, ha añadido, se necesitaría un "operativo importante y complejo del que no disponemos", ya que "⁠no hay tantos buses listos para ser contratados ni tenemos capacidad".

Además, ha considerado que "existen empresas privadas de transporte por carretera que ya ofrecen ese tipo de servicios, incluso en la propia VAC (servicio de líneas de autobús de largo recorrido) del Ministerio".

Poco antes, Puente había confirmado, también en X, que hoy tampoco habrá servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia.

En esa comunicación, se mostró sorprendido porque en condiciones similares se mantengan abiertas las carreteras.

"Respetamos las decisiones de protección civil, aunque no deje de sorprendernos que en condiciones similares se mantengan abiertas carreteras, con claro riesgo para la seguridad de las personas", apuntó. EFECOM