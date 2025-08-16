Espana agencias

Óscar Puente: "No hay tantos buses listos para ser contratados, ni tenemos capacidad"

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 16 ago (EFECOM).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado que "no hay tantos buses listos para ser contratados" para poner en marcha un servicio alternativo por carretera a la linea de Alta Velocidad Madrid y Galicia y que tampoco su departamento tiene capacidad para ello.

El ministro ha salido al paso en la red social X a las peticiones de un servicio de autobuses alternativo a la línea de alta velocidad que une la capital de España y Galicia y que lleva interrumpido desde el jueves.

Puente ha recordado que el primer día que se interrumpió la circulación de trenes, Adif puso un servicio alternativo de autobuses y les cortaron la carretera, "lo que es aún peor para los viajeros que se quedan tirados", una situación que es probable que volviera a ocurrir si se decidiera poner este servicio en marcha.

"No se trata de suplir un tren o 4 trenes con autobuses. Se trata de proporcionar ese servicio a miles de personas", ha apuntado Puente.

Para ello, ha añadido, se necesitaría un "operativo importante y complejo del que no disponemos", ya que "⁠no hay tantos buses listos para ser contratados ni tenemos capacidad".

Además, ha considerado que "existen empresas privadas de transporte por carretera que ya ofrecen ese tipo de servicios, incluso en la propia VAC (servicio de líneas de autobús de largo recorrido) del Ministerio".

Poco antes, Puente había confirmado, también en X, que hoy tampoco habrá servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia.

En esa comunicación, se mostró sorprendido porque en condiciones similares se mantengan abiertas las carreteras.

"Respetamos las decisiones de protección civil, aunque no deje de sorprendernos que en condiciones similares se mantengan abiertas carreteras, con claro riesgo para la seguridad de las personas", apuntó. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Temas del día de EFE Economía del sábado, 16 de agosto de 2025

Infobae

El Ibex 35 corona los 15.000 puntos con trece valores distintos a 2008 y cambio de líder

Infobae

La flota pesquera refuerza sus ingresos con el negocio y las rutas del turismo marinero

Infobae

Extremadura pide al Gobierno analizar su pedido de más medios desde lo "estrictamente técnico" al margen de la política

Extremadura pide al Gobierno analizar

Trump dice que Rusia perdió a India como cliente petrolero y deja en duda nuevas sanciones

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Palacios de Jamuz, el pueblo

Palacios de Jamuz, el pueblo leonés de 60 habitantes que ha arrasado el fuego: “No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico”

Cuatro militares de la UME heridos en el incendio de Yeres: tres de ellos sufren varias quemaduras

Javier Lambán, el histórico dirigente aragonés que denunció que el PSOE de Sánchez es un “páramo” para las voces críticas

El abuso de las aerolíneas en plena crisis: los incendios cortan los trenes y los vuelos a Galicia se disparan a más de 400 euros

Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los números

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 16 agosto

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

El absentismo laboral genera pérdidas de 100.000 millones al año: casi el 7% de los ocupados no acude a su puesto de trabajo

Un emprendedor vende su empresa por 1.600 millones de dólares y solo se queda 100: “No creo en los multimillonarios”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Cesc Fàbregas explica cuál es

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”

Franco Mastantuono, la nueva perla argentina del Real Madrid: cuánto ha costado, su relación con Messi y el Barcelona o el motivo de su dorsal