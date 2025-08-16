Espana agencias

La Junta de Extremadura vuelve a solicitar de manera urgente al Gobierno más medios, dada la situación de los incendios

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Junta de Extremadura ha dirigido este sábado a la presidencia del Gobierno de España una nueva solicitud "urgente" de medios y recursos del Ejército para ayudar en la extinción de los incendios que se mantienen activos en la región.

Firmado por el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, en el documento al cual ha tenido acceso Europa Press se pide, "dada la situación" actual de los fuegos en el territorio extremeño, la activación de medios del Ejército de Tierra, como autobombas y maquinaria pesada.

Asimismo, Bautista ha solicitado al Centro de Coordinación Operativa (Cecop) 50 autobombas forestales pesadas; 200 bomberos forestales con formación en tendidos de manguera, herramientas manuales y fuego técnico; cinco aviones anfibios tipo AT-815 fireboss; cinco helicópteros medios o semipesados bombarderos y otros cinco ligeros de transporte y extinción, así como cinco equipos de maquinaria pesada tipo D-5 D6.

Por otra parte, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, el Ejecutivo extremeño ha reiterado su petición de 100 vehículos autobomba con una dotación mínima de cuatro bomberos por vehículo, una decena de helicópteros antiincendios ligeros con su tripulación y otros diez aviones anfibios contra incendios, también con su tripulación.

El destino inicial de las aeronaves, ha aclarado el consejero en el referido documento, será la Base Militar Aérea de Talavera la Real (Badajoz).

Cabe recordar que a las 22,22 horas de este pasado viernes, la Administración extremeña solicitó la activación de medios del Mecanismo Europeo de Protección Civil, ampliándose a las 23,32 horas del mismo día la petición para la activación de medios para emergencias extraordinarias pidiéndose medios y recursos del Ejército, en aras de combatir los incendios.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Temas del día de EFE Economía del sábado, 16 de agosto de 2025

Infobae

El Ibex 35 corona los 15.000 puntos con trece valores distintos a 2008 y cambio de líder

Infobae

La flota pesquera refuerza sus ingresos con el negocio y las rutas del turismo marinero

Infobae

Extremadura pide al Gobierno analizar su pedido de más medios desde lo "estrictamente técnico" al margen de la política

Extremadura pide al Gobierno analizar

Trump dice que Rusia perdió a India como cliente petrolero y deja en duda nuevas sanciones

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Palacios de Jamuz, el pueblo

Palacios de Jamuz, el pueblo leonés de 60 habitantes que ha arrasado el fuego: “No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico”

Cuatro militares de la UME heridos en el incendio de Yeres: tres de ellos sufren varias quemaduras

Javier Lambán, el histórico dirigente aragonés que denunció que el PSOE de Sánchez es un “páramo” para las voces críticas

El abuso de las aerolíneas en plena crisis: los incendios cortan los trenes y los vuelos a Galicia se disparan a más de 400 euros

Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los números

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 16 agosto

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

El absentismo laboral genera pérdidas de 100.000 millones al año: casi el 7% de los ocupados no acude a su puesto de trabajo

Un emprendedor vende su empresa por 1.600 millones de dólares y solo se queda 100: “No creo en los multimillonarios”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Cesc Fàbregas explica cuál es

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”

Franco Mastantuono, la nueva perla argentina del Real Madrid: cuánto ha costado, su relación con Messi y el Barcelona o el motivo de su dorsal