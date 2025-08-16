La alcaldesa de Zaragoza traslada su admiración por la capacidad de lucha de Lambán y su defensa de Aragón

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha señalado que al dolor por la pérdida de Javier Lambán, se suma, sobre todo, la admiración por esa capacidad de lucha que ha demostrado con la enfermedad durante cuatro años en el plano personal y también en el plano profesional, manteniéndose activo, defendiendo sus principios, defendiendo los valores de la socialdemocracia que él creía hasta el último momento".

Para Chueca "es de reconocer de verdad, de corazón", esa capacidad y esa lucha que siempre ha manifestado a lo largo de los años por Aragón y por la defensa que tenía de Aragón dentro de España y hasta el último de sus suspiros lo ha llevado a cabo".

La alcaldesa de Zaragoza ha elogiado esa capacidad de trabajo de entrega al comentar que hasta este mismo sábado se puede leer un artículo de Lambán en un diario local, que ha dejado para la posteridad.

"Su capacidad de trabajo, de lucha y de defensa del Aragonesismo y de Aragón, es de admirar, de respetar y de agradecer por parte de todos los zaragozanos y de Aragón".

Chueca ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación tras acudir al tanatorio Cinco Villas de la localidad de Ejea para dar el último adiós al expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán.

La alcaldesa de Zaragoza se ha desplazado hasta la localidad natal de Lambán acompañada por el consejero municipal de Participación y Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Mendoza.

Javier Lambán ha fallecido este pasado viernes, 15 de agosto, a los 67 años y a tan solo cuatro días de cumplir los 68 años a consecuencia de un cáncer diagnosticado en 2021.