Espana agencias

El Gobierno de Baleares pide "máxima prudencia" ante el peligro extremo de incendios forestales de este fin de semana

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Govern balear ha pedido "máxima prudencia" a la población ante el peligro extremo de incendios forestales este fin de semana, en el que Mallorca, Menorca e Ibiza se encuentran en el nivel máximo de peligro (4), mientras que Formentera se mantiene en el nivel 3.

En una nota de prensa, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha pedido "máxima prudencia" a la población ante el peligro extremo de incendios forestales de este fin de semana.

Este sábado, y según el Mapa AlertaFoc, Mallorca, Menorca e Ibiza están en el nivel máximo de peligro (4), mientras que Formentera se mantiene en el nivel 3. Las previsiones para este domingo 17 de agosto apuntan que todo el archipiélago estará en el nivel 4.

Ante esta situación, la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha pedido a la población que "extreme la prudencia durante todo el fin de semana, especialmente ante la situación que se vive en la Península con varios incendios activos". Además, ha recordado que "ante cualquier indicio de humo o fuego, se debe llamar inmediatamente al teléfono de emergencias 112". Precisamente, en este sentido, ha añadido que "la colaboración de la población es clave para proteger los bosques".

El Mapa de AlertaFoc es la herramienta oficial del Govern que actualiza cada día el peligro de incendio forestal en cada isla. Se basa en datos meteorológicos --temperatura, humedad, viento--, el estado de la vegetación y otros factores que permiten establecer niveles de peligro del 1 (el más bajo) al 4 (el más alto). Además, determina las medidas de prevención y restricciones según el nivel señalado. Las actualizaciones se pueden consultar en la web de AlertaFoc.

Por otro lado, la Conselleria ha recordado que desde el pasado 1 de mayo hasta el 15 de octubre, las Islas se encuentran en época de peligro alto de incendio forestal. En este contexto, no se puede hacer uso del fuego en el bosque ni a 50 metros de este. Además, entre los 50 y 500 metros de zona forestal es necesario solicitar autorización.

OPERATIVO INTERINSULAR DE INCENDIOS FORESTALES

Precisamente, durante la época de peligro alto de incendio forestal --de mayo a octubre--, el Operativo Interinsular de Incendios Forestales (OIIF) cuenta con 350 efectivos, cinco helicópteros --con brigada helitransportada--, tres aviones --dos de ellos anfibios con capacidad de cargar agua en el mar-- y 24 nuevos vehículos de brigadas terrestres, además de tecnología como cámaras de visión infrarroja para la detección temprana; todos ellos distribuidos entre las diferentes islas.

A estos medios, se suman los dos medios aéreos adicionales --un avión de carga en tierra y un avión anfibio Canadair de gran capacidad-- que cada campaña incorpora el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) como refuerzo a los medios de la Comunidad Autónoma.

El dispositivo está diseñado con una capacidad plenamente interinsular, lo que permite la rápida movilización de medios entre islas en caso de emergencia, con procedimientos establecidos para garantizar la eficacia de la respuesta ante cualquier aviso de humo o incendio confirmado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Robles visita a la UME en Ayoó de Vidriales (Zamora) y agradece su labora ante el "violento" incendio

Robles visita a la UME

Sare reprocha que se intenten "criminalizar" proclamas "legítimas" como la "vuelta a casa" de los presos de ETA

Infobae

Extremadura pide al Gobierno analizar su pedido de más medios desde lo "estrictamente técnico" al margen de la política

Extremadura pide al Gobierno analizar

El BNG exige más medios y coordinación entre Xunta y Estado para hacer frente a los incendios

El BNG exige más medios

Puente contesta a Feijóo: "Todo esto que pide ya se está haciendo. Pero a él le da igual"

Puente contesta a Feijóo: "Todo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Palacios de Jamuz, el pueblo

Palacios de Jamuz, el pueblo leonés de 60 habitantes que ha arrasado el fuego: “No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico”

Cuatro militares de la UME heridos en el incendio de Yeres: tres de ellos sufren varias quemaduras

Javier Lambán, el histórico dirigente aragonés que denunció que el PSOE de Sánchez es un “páramo” para las voces críticas

El abuso de las aerolíneas en plena crisis: los incendios cortan los trenes y los vuelos a Galicia se disparan a más de 400 euros

Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

ECONOMÍA

Un emprendedor vende su empresa

Un emprendedor vende su empresa por 1.600 millones de dólares y solo se queda 100: “No creo en los multimillonarios”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Las verbenas de verano: este es el impacto millonario de la industria en pueblos y ciudades

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Precio de la Luz en España para el domingo 17 de agosto: las horas más económicas

DEPORTES

Cesc Fàbregas explica cuál es

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”

Franco Mastantuono, la nueva perla argentina del Real Madrid: cuánto ha costado, su relación con Messi y el Barcelona o el motivo de su dorsal