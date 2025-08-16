El Gobierno de Baleares pide "máxima prudencia" ante el peligro extremo de incendios forestales de este fin de semana

El Govern balear ha pedido "máxima prudencia" a la población ante el peligro extremo de incendios forestales este fin de semana, en el que Mallorca, Menorca e Ibiza se encuentran en el nivel máximo de peligro (4), mientras que Formentera se mantiene en el nivel 3.

Este sábado, y según el Mapa AlertaFoc, Mallorca, Menorca e Ibiza están en el nivel máximo de peligro (4), mientras que Formentera se mantiene en el nivel 3. Las previsiones para este domingo 17 de agosto apuntan que todo el archipiélago estará en el nivel 4.

Ante esta situación, la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha pedido a la población que "extreme la prudencia durante todo el fin de semana, especialmente ante la situación que se vive en la Península con varios incendios activos". Además, ha recordado que "ante cualquier indicio de humo o fuego, se debe llamar inmediatamente al teléfono de emergencias 112". Precisamente, en este sentido, ha añadido que "la colaboración de la población es clave para proteger los bosques".

El Mapa de AlertaFoc es la herramienta oficial del Govern que actualiza cada día el peligro de incendio forestal en cada isla. Se basa en datos meteorológicos --temperatura, humedad, viento--, el estado de la vegetación y otros factores que permiten establecer niveles de peligro del 1 (el más bajo) al 4 (el más alto). Además, determina las medidas de prevención y restricciones según el nivel señalado. Las actualizaciones se pueden consultar en la web de AlertaFoc.

Por otro lado, la Conselleria ha recordado que desde el pasado 1 de mayo hasta el 15 de octubre, las Islas se encuentran en época de peligro alto de incendio forestal. En este contexto, no se puede hacer uso del fuego en el bosque ni a 50 metros de este. Además, entre los 50 y 500 metros de zona forestal es necesario solicitar autorización.

OPERATIVO INTERINSULAR DE INCENDIOS FORESTALES

Precisamente, durante la época de peligro alto de incendio forestal --de mayo a octubre--, el Operativo Interinsular de Incendios Forestales (OIIF) cuenta con 350 efectivos, cinco helicópteros --con brigada helitransportada--, tres aviones --dos de ellos anfibios con capacidad de cargar agua en el mar-- y 24 nuevos vehículos de brigadas terrestres, además de tecnología como cámaras de visión infrarroja para la detección temprana; todos ellos distribuidos entre las diferentes islas.

A estos medios, se suman los dos medios aéreos adicionales --un avión de carga en tierra y un avión anfibio Canadair de gran capacidad-- que cada campaña incorpora el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) como refuerzo a los medios de la Comunidad Autónoma.

El dispositivo está diseñado con una capacidad plenamente interinsular, lo que permite la rápida movilización de medios entre islas en caso de emergencia, con procedimientos establecidos para garantizar la eficacia de la respuesta ante cualquier aviso de humo o incendio confirmado.