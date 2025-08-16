Espana agencias

Asociaciones judiciales progresistas piden romper relaciones comerciales y diplomáticas con Israel

Por Newsroom Infobae

Guardar

Juezas y Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales, la Unión Progresista de Secretarios Judiciales y la Asociación Pro Derechos Humanos de España han reclamado romper relaciones comerciales, científicas y diplomáticas con Israel "ante el genocidio que tiene lugar en Gaza y las vulneraciones de derechos humanos que afectan a periodistas y civiles que acuden en busca de alimentos".

En un comunicado conjunto, las cuatro asociaciones exigen adoptar medidas humanitarias que garanticen la protección del pueblo palestino.

Recuerdan también "los ataques documentados contra personal médico, periodistas y defensores de derechos humanos" y advierten del "riesgo extremo de muertes masivas de civiles palestinos, especialmente niñas y niños, por la privación de alimentos y el uso intencional y sistemático del bloqueo alimentario contra la población civil, tal y como han advertido la Organización Mundial de la Salud".

Estas cuatro asociaciones han resaltado que diferentes resoluciones de la ONU objetivan una situación de vulneración de los derechos humanos y piden se implemente "un embargo integral de armas" a Israel, que comprenda "transporte, contratos tecnológicos", prohibir cualquier relación comercial con Israel que genere beneficios derivados de la ocupación ilegal, suspender todo acuerdo de cooperación en investigación, ciencia, cultura y deporte con Israel y suspender de inmediato las relaciones diplomáticas.

En el comunicado las asociaciones de juristas reclaman que ante la gravedad de los hechos, se atiendan las resoluciones de naciones unidas y se rompa el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel hasta que se logre el cumplimiento del Derecho Internacional.

También demandan que España se adhiera a la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia por violación del Convenio de Genocidio.

Por otro lado entienden necesario reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para garantizar la efectividad de la jurisdicción universal en crímenes internacionales y la adopción de medidas políticas y humanitarias que garanticen la protección del pueblo palestino, su acceso al sistema de protección internacional y unas condiciones de acogida dignas.

Según estas asociaciones de juristas España debería cooperar con la investigación de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Palestina, apoyando el cumplimiento de sus decisiones y auspiciar la celebración de una Conferencia Internacional para la imposición de sanciones a Israel por violaciones graves del Derecho Internacional.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La ministra Sara Aagesen visita este sábado la Brigada Forestal de Pinofranqueado (Cáceres)

La ministra Sara Aagesen visita

Feijóo pide no dejar fuera a Ucrania en el camino a la paz y critica a Sánchez por ser "excluido" de reuniones previas

Feijóo pide no dejar fuera

Feijóo asegura que lo "lógico" es que Sánchez salga de Moncloa: "Su núcleo duro ha robado desde hace una década"

Feijóo asegura que lo "lógico"

Feijóo considera que los políticos deben acreditar su título y someterá esta propuesta a debate dentro de su partido

Feijóo considera que los políticos

Feijóo defiende que se investigue el 'caso Montoro': "A nivel personal y político estoy tranquilo"

Feijóo defiende que se investigue
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Palacios de Jamuz, el pueblo

Palacios de Jamuz, el pueblo leonés de 60 habitantes que ha arrasado el fuego: “No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico”

Cuatro militares de la UME heridos en el incendio de Yeres: tres de ellos sufren varias quemaduras

Javier Lambán, el histórico dirigente aragonés que denunció que el PSOE de Sánchez es un “páramo” para las voces críticas

El abuso de las aerolíneas en plena crisis: los incendios cortan los trenes y los vuelos a Galicia se disparan a más de 400 euros

Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 2 Super

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Un hombre gana millones de euros en la lotería y la buena suerte destruye su relación con su familia: “Les he oído decir que soy tacaño”

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

DEPORTES

Cesc Fàbregas explica cuál es

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”

Franco Mastantuono, la nueva perla argentina del Real Madrid: cuánto ha costado, su relación con Messi y el Barcelona o el motivo de su dorsal