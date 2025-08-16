Andueza dice que "no hay terrorismo que merezca el homenaje", por Txiki y Otaegi, y EH Bildu le pide "altura de miras"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, se ha dirigido a EH Bildu y a Sortu para asegurar que "no hay ningún terrorismo que merezca el homenaje", en alusión a los miembros de ETA Jon Paredes Manot 'Txiki' y Ángel Otaegi, últimos fusilados en el franquismo junto a tres activistas del FRAP. Por su parte, el dirigente de la formación soberanista Unai Urruzuno le ha pedido "menos relato y más altura de miras".

Andueza, a través de la red X, ha entrado, de esta forma, en la polémica surgida a partir de que el pasado 8 de agosto se colocara en la pared del barranco de Santa Bárbara de Zarautz (Gipuzkoa) una lona de grandes dimensiones con los rostros de Txiki y Otaegi, con motivo del 50 aniversario de su ejecución, que fue retirada por orden del Ayuntamiento.

Posteriormente, esta lona fue desplegada por vecinos zarauztarras ante el Consistorio, y Sortu reclamó al gobierno municipal del PNV-PSE "reconocimiento" su condición "luchadores antifranquistas". El secretario general de la formación abertzale, Arkaitz Rodríguez, aseguró que ambos miembros de ETA "combatieron contra una dictadura fascista" y añadió que "en cualquier país europeo serían objeto de homenajes institucionales", al tiempo que censuró que "aquí siguen criminalizando su memoria, señal de que queda mucho por desatar".

Mientras, en las fiestas de los pueblos y ciudades de Euskadi se han exhibido carteles y pancartas a favor de los presos de ETA, entre los que se encontraban Txiki y Otaegi, a los que se ha homenajeado, hechos que han sido denunciados por asociaciones de víctimas como Covite y la Fundación fernando Buesa.

DIRECTOR DE GOGORA

Por su parte, el pasado 13 de agosto, el director de Gogora-Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, el socialista Alberto Alonso, afirmó que Jon Paredes Manot 'Txiki' y Ángel Otaegi, "por supuesto, son víctimas del franquismo, de un régimen dictatorial", pero rechazó que se les "homenajee" porque ETA utilizó "la violencia, el miedo y el terror", como también hizo el franquismo. Además, consideró que, mediante la violencia, pretendía "imponer su propio proyecto" y visión de Euskadi.

EH Bildu reprochó entonces a Alonso sus palabras, que calificó de "muy graves, preocupantes, ofensivas y muy dolorosas", y le pidió una reflexión "profunda" de sus declaraciones, que "deslegitiman y criminalizan la resistencia antifranquista", de forma que "blanquea el fascismo y el franquismo".

A su juicio, este es "el relato utilizado es el mismo que el utilizado por la derecha española y la ultraderecha". Por ello, pidió al director de Gogora que "deje de utilizar ese relato y no insista en el mismo, porque es insultante y doloroso para las víctimas del franquismo en Euskal Herria y porque van en contra de la verdad".

El líder del PSE-EE, Eneko Andueza, ha querido arropar a Alberto Alonso y a la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, a los que ha expresado todo su apoyo "en su determinación por impulsar una memoria justa".

"Por mucho que os empeñéis en Sortu y EH Bildu, no hay ningún terrorismo que merezca el homenaje de una sociedad digna", ha señalado para considerar "una ironía" que también les acusen de "blanquear el franquismo y el fascismo".

El dirigente socialista ha dicho que tampoco admitirán "el discurso de que existió una ETA buena (la de antes del franquismo) y una ETA mala (la de después)", aunque tampoco cree que esa sea la intención de EH Bildu.

A Eneko Andueza ha replicado el representante de EH Bildu Unai Urruzuno, que le han dicho que "algunos están más preocupados (y ocupados) por su 'batalla del relato' que por construir una memoria veraz, inclusiva y respetuosa con todas las víctimas y sufrimientos". "Menos relato y más altura de miras", le ha reclamado.

PNV

También después de lo ocurrido en Zarautz y los reproches de Sortu al gobierno municipal, el dirigente del PNV de Gipuzkoa Imanol Lasa, natural del municipio guipuzcoano, pidió "respeto" para las víctimas del franquismo y "no manipulación".

Así, recordó que Santa Barbara, de donde se retiRó la lona de grandes dimensiones de Txiki y Otaegi, había sido "utilizada demasiadas veces por la izquierda abertzale para colgar pancartas en favor de presos de ETA, hiriendo a las víctimas; una práctica prohibida que costó mucho erradicar" y que trabajaron "duro en el Ayuntamiento".

"La izquierda abertzale reincide al querer mezclar y confundir: víctimas y victimarios, franquismo y democracia; una equiparación falsa e inaceptable", consideró Lasa.

GOGOAN Y ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS

Este mismo sábado, Maite Leanizbarrutia, representante de 'Gogoan-por una memoria digna', ha recordado en redes sociales que ETA "llegó a asesinar a militantes antifranquistas que fueron presos políticos y sufrieron las torturas bajo el régimen de Franco". "Esta ha sido una de sus tristes y miserables aportaciones", ha manifestado.

Según ha precisado, también "amenazó, acosó y asesinó a periodistas por el mero hecho de opinar y ejercer la profesión, y la izquierda abertzale lo justificó", en alusión a José Luis López de Lacalle, que "fue militante antifranquista, preso político y fue torturado, pero le asesinó ETA por opinar".

Asociaciones de víctimas de ETA, como Covite y la Fundación Fernando Buesa, también ha sido críticas. La Fundación Fernando Buesa defendió que los fusilamientos de Txiki y Otaegi "por el régimen franquista no tienen ninguna justificación, pero tampoco sus trayectorias como miembros de ETA son ejemplo de nada, como tampoco lo son Melitón Manzanas o Carrero Blanco".

"Este es un ejemplo más de cómo la izquierda abertzale legitima a ETA", apuntó, para considerar que "el uso de la violencia deslegitima los fines", y ha recordado que estos eran miembros de "la banda terrorista que estuvo asesinando hasta 2010". "Nunca luchó por la democracia sino por la consecución de su proyecto político excluyente y totalitario", subrayó.

Covite afirmó, asimismo, que Txiki y Otaegi "no merecen reconocimiento público", pese a haber sido víctimas del franquismo, porque "asesinaron", como tampoco Melitón Manzanas o Carrero Blanco, asesinados por ETA, lo merecían por haber sido victimarios del franquismo.