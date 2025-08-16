Alegría destaca que Lambán defendió con vehemencia sus ideas que "solían coincidir siempre con la mejora de Aragón"

La secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, ha definido a su antecesor en el cargo orgánico y expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, como "un grandísimo y enorme político, un aragonés por los cuatro costados, y que desde luego él siempre defendió con absoluta contundencia y vehemencia sus ideas, que por cierto, solían coincidir siempre con la mejora de Aragón, y sobre todo la mejora de la vida de los aragoneses, que es a lo que se dedicó durante toda su vida como un servidor público que ha sido".

Alegría se ha acercado hasta Ejea para dar el último adiós al que fuera presidente del Gobierno de Aragón, con quien compartió mesa en el Consejo de Gobierno cuando ella era consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Ejecutivo autonómico en la legislatura 2015-2019.

La ahora ministra de Educación y ministra Portavoz del Gobierno de España, ha querido recordar las palabras que Lambán dedicaba a quienes fallecían y ha repetido la frase "que la tierra le sea leve" para añadir que los socialistas de Aragón "le echaremos siempre de menos".

Preguntada por si el PSOE pierde espíritu crítico con la muerte de Lambán, ha respondido que en el PSOE "siempre ha habido voces que hemos opinado y que han opinado de manera diferente, pero independientemente de esas diferencias o de esas posiciones divergentes, el respeto personal y sobre todo el reconocimiento en este momento tan complicado a la figura y a la persona de Javier Lambán está por encima de todo".

Del legado que deja ha considerado que los fundamental es que Lambán "siempre fue una persona absolutamente franca, clara, hablaba con absoluta contundencia". Su impresión es que para el expresidente autonómico "Aragón siempre estuvo por encima de todo y se dedicó a él desde su Ayuntamiento como concejal, después como alcalde, también como presidente de la Diputación Provincial y por supuesto como secretario general del PSOE y luego como ocho años como presidente de Aragón".

EL LEGADO

Precisamente, eso años el propio Lambán definió esos años como los "mejores", seguramente, a juicio de Alegría, "también de su carrera política". Ha aludido a que parte de su legado es su apuesta clara por atraer empresas y empleo a este territorio y, "por supuesto, ese aumento siempre en todos los fondos especialmente para consolidar y mejorar los servicios públicos, fundamentalmente la sanidad educación y siempre con una mirada puesta a ese Aragón rural que siempre ha defendido".

Para Alegría son unos momentos difíciles sobretodo para los socialistas de Aragón, pero "me atrevería a decir a toda la ciudadanía de esta tierra, una tierra que, como bien sabemos, durante ocho años estuvo presidida por Javier Lambán, y ahí, a lo largo de toda su trayectoria como servidor público, nos ha demostrado que era un político, un servidor público que siempre puso a Aragón por encima de todo".

Por eso hoy, ha subrayado que todos los socialistas aragoneses y también como ha dicho el propio presidente de Aragón, Jorge Azcón, son unos días difíciles "para toda la ciudadanía de esta tierra".

En declaraciones a los medios de comunicación, a los que ha agradecido que también arroparan a la familia y a los socialistas, Alegría ha querido trasladar su respeto y pésame a los familiares, a su mujer, a su hija, y por supuesto, a sus dos nietas, junto a todo el pueblo de Ejea.

Ha recordado que Lambán fue alcalde de su localidad natal y para él Ejea "era su casa, su hogar y también una de sus principales prioridades".