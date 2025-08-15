Temas del día de EFE España del viernes 15 de agosto de 2025 (13.30h)

INCENDIOS FORESTALES

El fuego entre Zamora y Ourense sigue descontrolado y el trabajo se centra en salvar casas

Desalojadas más de 1.700 personas en la comarca zamorana de la Alta Sanabria

Los medios controlan la reavivación del fuego en Molezuelas (Zamora)

Continúan en estado crítico cuatro de los seis heridos en los incendios de Castilla y León

Unas 32.000 hectáreas quemadas y 320 personas confinadas por los incendios en Galicia

Un brigadista continúa muy grave y otros dos están graves por el incendio de Oímbra

Asturias lucha contra 3 fuegos activos y preocupa el incendio de Genestoso

La UME despliega 1.300 militares en la lucha contra el fuego y suma 2.100 de apoyo

Renfe se plantea reabrir con transbordos en autobús el servicio entre Madrid y Galicia

El incendio de Jarilla no crece y termina el confinamiento en Villagarcía de la Torre

Sánchez remarca que el Gobierno sigue volcado con todos los recursos para frenar el fuego

Feijóo reclama movilizar al Ejército para ayudar a las comunidades con los incendios

Las carretas cortadas por los incendios se reducen ya a siete, sólo una nacional

OLA CALOR

Madrid - La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa hoy viernes alertas por calor en todas las comunidades autónomas, que son de nivel rojo en Cantabria y País Vasco por riesgo extremo de máximas de 40 grados, aunque el termómetro podrá además llegar a 43 en zonas de Extremadura, en nivel naranja.

UNIVERSIDADES SHANGHAI

Madrid - Treinta y seis universidades españolas figuran entre las mil mejores del mundo, las mismas que el año pasado salvo la de Valladolid, que desaparece del listado y en su lugar entra la de Las Palmas de Gran Canaria, según el ranquin de Shanghái 2025, la clasificación universitaria más famosa publicada este viernes.

ESPAÑA INFLACIÓN

Madrid - Los precios de los distintos alimentos suben y bajan de forma desigual según el territorio y en los últimos 12 meses se ha notado especialmente en productos como el azúcar, las patatas, el cordero o los huevos.

RYANAIR HUELGA

Madrid - La huelga convocada en la filial de Ryanair de 'handling' (servicios en tierra), Azul Handling, en todas sus bases en España ha comenzado este viernes "sin mayores incidentes" salvo los retrasos provocados en las líneas afectadas. La aerolínea irlandesa no espera que los paros obliguen a interrumpir sus operaciones.

ATRACO BANCOS

Madrid - Este viernes se cumplen 40 años del atraco al Banco Hispano Americano de Barcelona, uno de los más sofisticados y planificados de la historia de España y a cuyas cajas de seguridad llegaron los ladrones tras excavar durante cinco meses un túnel de 300 metros. ¿Sería hoy posible un atraco de estas características? Sagrario Ortega.

CIENCIA ASTRONOMÍA

Garafia (La Palma) - En lo alto del Observatorio del Roque de los Muchachos, un rostro luminoso con ojos pixelados y sonrisa digital recibe a los visitantes del Gran Telescopio de Canarias (GTC): se llama Gara, y aunque parezca sólo un simpático robot, es la primera pieza visible de un proyecto para dotar al GTC de una capacidad de respuesta casi autónoma.

CAP ROIG

Palafrugell - La banda escocesa Franz Ferdinand, ya veterana de la escena underground, visita por primera vez el Festival de Cap Roig, al que llega con un sexto álbum de estudio bajo el brazo, 'The human fear', que capta la esencia musical del grupo.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

18.00h.- Nigrán (Pontevedra).- ISRAEL PALESTINA.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, Participa en la Manifestación a favor de Palestina, en Praia América.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

11.00h. Madrid.- PROTECCIÓN CIVIL.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside la reunión del CECOP (Centro de Coordinación de Protección Civil) de incendios, en la sede de la Dirección General de Protección Civil. C/ Quintiliano, 21.

SOCIEDAD

20:30h.- Sevilla.- ESPAÑA JAPÓN.- Coria del Río (Sevilla) volverá a convertirse en el escenario de la ceremonia Tōrō Nagashi, una tradición ancestral japonesa que honra la memoria de los antepasados con el encendido y la suelta de farolillos flotantes en el agua en el río Guadalquivir. Paseo Carlos de Mesa. Coria del Río (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:30h.- A Coruña.- FIESTAS A CORUÑA.- La Playa de Riazor es, un año más, el escenario de la batalla naval, un espectáculo pirotécnico que ilumina la Ensenada del Orzán. Playa de Riazor (Texto) (Foto)

CULTURA

18:00.- San Sebastián - TOROS SAN SEBASTIÁN - Segunda corrida de toros de la Semana Grande donostiarra. (Texto)(Foto)(Vídeo)

21:00.- Madrid- TOROS MADRID.- Corrida de toros con reses de Toros de El Torero para los diestros Lama de Góngora, que confirma alternativa; Rafa Serna, y José Fernando Molina.

22:00h.- Palafrugell.- CAP ROIG.- Franzx Ferdinand actúa en Cap Roig Jardines de Cap Roig (Texto) (Foto) (Vídeo)

