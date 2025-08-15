Espana agencias

Temas del día de EFE Economía del viernes, 15 de agosto de 2025

Los principales índices bursátiles se consolidan al alza en Europa y Estados Unidos mientras crece la expectativa de decisiones clave sobre política monetaria, nuevas huelgas afectan la aviación y el mercado eléctrico registra una fuerte caída de precios

Por Newsroom Infobae

MERCADOS COYUNTURA

Madrid - La Bolsa española culmina una semana de subidas y previsiblemente cerrará por encima de los 15.000 puntos ante las expectativas de que la Reserva Federal baje los tipos de interés y con los inversores atentos a la reunión de este viernes entre los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin.

WALL STREET COYUNTURA

Nueva York- La bolsa de Nueva York cierra una semana marcada por los datos de inflación publicados el martes, que han arrojado resultados dispares y que no han hecho mella en un Donald Trump que sigue decidido a prescindir del presidente de la Fed, Jerome Powell, por su reticencia a bajar los tipos de interés.

RYANAIR HUELGA

Madrid - La empresa Azul Handling, que presta los servicios en tierra al grupo aéreo irlandés Ryanair, inicia este viernes, en pleno puente de agosto, una huelga en todas sus bases en España, convocada por el sindicato UGT en protesta por las sanciones a los trabajadores y el supuesto abuso de horas complementarias.

ELECTRICIDAD PRECIOS

Madrid - La electricidad en el mercado mayorista, o 'pool', una de las referencias para la tarifa regulada (PVPC), se ha abaratado casi un 25 % en comparativa interanual durante la primera quincena de agosto, que ha coincidido con una de las olas de calor más largas que ha sufrido la Península Ibérica.

ESPAÑA INFLACIÓN

Madrid - Los precios de los alimentos suben y bajan de forma desigual según la comunidad autónoma, con diferencias que en los últimos 12 meses han llegado hasta los 31,5 puntos porcentuales que separan el incremento interanual del azúcar en un 3,7 % en Canarias frente al descenso en un 27,8 % en el País Vasco.

(Texto enviado a las 8:45 horas)

JAPÓN PIB

Tokio - El producto interior bruto (PIB) de Japón creció a un ritmo del 0,3 % intertrimestral entre abril y junio, gracias al incremento de las exportaciones y al recorte del volumen de importaciones, sumados a un aumento de las inversiones corporativas.

(Texto enviado a las 02:39 horas)

CHINA VIVIENDA

Pekín - Los precios de la vivienda nueva en China caen por vigésimo sexto mes consecutivo en julio y lo hacen a un ritmo más alto que en junio pese a las medidas gubernamentales para atajar la larga crisis que afecta al sector.

(Texto enviado a las 4:29 horas)

La producción industrial en China crece un 5,7 % interanual en julio, una lectura inferior a la del mes anterior.

