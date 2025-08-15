Temas del día de EFE Economía del viernes, 15 de agosto de 2025

MERCADOS COYUNTURA

Madrid - La Bolsa española culmina una semana de subidas y previsiblemente cerrará por encima de los 15.000 puntos ante las expectativas de que la Reserva Federal baje los tipos de interés y con los inversores atentos a la reunión de este viernes entre los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin.

WALL STREET COYUNTURA

Nueva York- La bolsa de Nueva York cierra una semana marcada por los datos de inflación publicados el martes, que han arrojado resultados dispares y que no han hecho mella en un Donald Trump que sigue decidido a prescindir del presidente de la Fed, Jerome Powell, por su reticencia a bajar los tipos de interés.

RYANAIR HUELGA

Madrid - La empresa Azul Handling, que presta los servicios en tierra al grupo aéreo irlandés Ryanair, inicia este viernes, en pleno puente de agosto, una huelga en todas sus bases en España, convocada por el sindicato UGT en protesta por las sanciones a los trabajadores y el supuesto abuso de horas complementarias.

ELECTRICIDAD PRECIOS

Madrid - La electricidad en el mercado mayorista, o 'pool', una de las referencias para la tarifa regulada (PVPC), se ha abaratado casi un 25 % en comparativa interanual durante la primera quincena de agosto, que ha coincidido con una de las olas de calor más largas que ha sufrido la Península Ibérica.

ESPAÑA INFLACIÓN

Madrid - Los precios de los alimentos suben y bajan de forma desigual según la comunidad autónoma, con diferencias que en los últimos 12 meses han llegado hasta los 31,5 puntos porcentuales que separan el incremento interanual del azúcar en un 3,7 % en Canarias frente al descenso en un 27,8 % en el País Vasco.

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 22923163 y otros)

JAPÓN PIB

Tokio - El producto interior bruto (PIB) de Japón creció a un ritmo del 0,3 % intertrimestral entre abril y junio, gracias al incremento de las exportaciones y al recorte del volumen de importaciones, sumados a un aumento de las inversiones corporativas.

CHINA VIVIENDA

Pekín - Los precios de la vivienda nueva en China caen por vigésimo sexto mes consecutivo en julio y lo hacen a un ritmo más alto que en junio pese a las medidas gubernamentales para atajar la larga crisis que afecta al sector.

- La producción industrial en China crece un 5,7 % interanual en julio, una lectura inferior a la del mes anterior. (Texto enviado a las 7:49 horas)

Agenda informativa

Madrid.- RYANAIR HUELGA.- Azul Handling, empresa que presta servicios en tierra a Ryanair, inicia una huelga en todas sus bases de España, que se prolongará durante el fin de semana y continuará todos los miércoles, viernes, sábados y domingos hasta el 31 de diciembre.

Internacional

Washington.- PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.- La Reserva Federal (Fed) estadounidense publica sus últimas cifras sobre producción industrial.

Bogotá.- COLOMBIA ECONOMÍA.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el dato del PIB colombiano del segundo trimestre.

Sao Paulo.- GOL RESULTADOS.- La aerolínea brasileña publica sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2025.

